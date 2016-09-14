'Zehir etmeyin'
“Değerli dostlar, skorlar nedeniyle bayramı kendimize zehir etmeyelim. Yeniden ayağa kalkmak öyle kolay olmayacak. Nasıl ki dibe çöküş bir anda olmadıysa çıkış da aniden gerçekleşmeyecek”
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, alınan sonuçlara bakılmadan takıma desteğin devam etmesi gerektiğini ifade etti. Usta, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar, skorlar nedeniyle bayramı kendimize zehir etmeyelim. Artık inanmalıyız ki yeniden ayağa kalkmak öyle kolay olmayacak. Nasıl ki dibe çöküş bir anda olmadıysa çıkış da aniden olmayacak" ifadelerini kullandı. Usta, paylaşımında şunları kaydetti: "Takımımıza, skordan bağımsız desteğe devam etmemiz boynumuzun borcu. Takım olmak zaman ister. Olana kadar zikzaklar göreceğiz. Bu yol hepimize zorluklar çıkaracak. O nedenle gerçekçi olmamız şart. Sınav yılımızı sabır ve kenetlenmeyle aşabiliriz. Bu vesileyle camiamızın bayramını tebrik ediyorum, saygı ve sevgilerimle herkese selamlar."
SANA GÜVENİMİZ SONSUZ
Başkan Usta'nın teknik direktör Ersun Yanal ile takımın son durumunu görüştüğü öğrenildi. Usta ile Yanal'ın bir araya gelerek son durumu masaya yatırdığı vurgulandı. Bu görüşmede Usta'nın, "Biliyorsun sana güvenimiz sonsuz. Bu skorları kafamıza fazla takmamamız lehimize olur. Moral anlamında hep üst noktada olmamız gerek. Sen zaten teknik anlamda gerekeni yapacaksın. Bize kalan da başarıya giden yolda senin ve takımın yolunu açmak" dediği belirtildi.
SANA GÜVENİMİZ SONSUZ
Başkan Usta'nın teknik direktör Ersun Yanal ile takımın son durumunu görüştüğü öğrenildi. Usta ile Yanal'ın bir araya gelerek son durumu masaya yatırdığı vurgulandı. Bu görüşmede Usta'nın, "Biliyorsun sana güvenimiz sonsuz. Bu skorları kafamıza fazla takmamamız lehimize olur. Moral anlamında hep üst noktada olmamız gerek. Sen zaten teknik anlamda gerekeni yapacaksın. Bize kalan da başarıya giden yolda senin ve takımın yolunu açmak" dediği belirtildi.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 04:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
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