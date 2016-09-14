'Zehir etmeyin'

Kulübü Başkanı, alınan sonuçlara bakılmadantakıma desteğin devam etmesigerektiğini ifade etti. Usta, sosyal paylaşımsitesi'daki hesabından yaptığı açıklamada,"Değerli dostlar,Artıkinanmalıyız ki yeniden ayağa kalkmak öyle. Nasıl ki dibe çöküş biranda olmadıysa çıkış da aniden olmayacak"ifadelerini kullandı. Usta, paylaşımındaşunları kaydetti: "Takımımıza, skordan bağımsızdesteğe devam etmemiz boynumuzunborcu. Takım olmak zaman ister. Olanakadar zikzaklar göreceğiz. Bu yol hepimizezorluklar çıkaracak. O nedenle gerçekçi olmamızşart.Bu vesileyle camiamızınbayramını tebrik ediyorum, saygıve sevgilerimle herkese selamlar."Başkan'nın teknik direktörile takımın son durumunu görüştüğü öğrenildi. Usta ile Yanal'ın bir araya gelerek son durumu masaya yatırdığı vurgulandı. Bu görüşmede Usta'nın, "Biliyorsun sana güvenimiz sonsuz.Moral anlamında hep üst noktada olmamız gerek. Sen zaten teknik anlamda gerekeni yapacaksın. Bize kalan da başarıya giden yolda senin ve takımın yolunu açmak" dediği belirtildi.