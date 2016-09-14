Trabzonspor’da neşeli antrenman
Trabzonspor cumartesi günü saat 18.00'de deeplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal nezaretinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp, 4 grup halinde oynanan oyunla son buldu. Antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.
ONAZİ SAÇLARINI BOYATTI
Bu arada Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, saç rengini değiştirdi. Saçlarını sarı tonda bir renge boyayan Nijeryalı oyuncu, yeni tarzıyla dikkat çekti.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:31
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
Trabzonspor’da neşeli antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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