Trabzonspor’da neşeli antrenman

Teknik direktör Ersun Yanal nezaretinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp, 4 grup halinde oynanan oyunla son buldu. Antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.



ONAZİ SAÇLARINI BOYATTI

Bu arada Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, saç rengini değiştirdi. Saçlarını sarı tonda bir renge boyayan Nijeryalı oyuncu, yeni tarzıyla dikkat çekti.