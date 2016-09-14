 Trabzonspor’da neşeli antrenman – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    ’da neşeli antrenman

    Trabzonspor’da neşeli antrenman

    cumartesi günü saat 18.00'de deeplasmanda oynayacağı Aytemiz maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör Ersun Yanal nezaretinde Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp, 4 grup halinde oynanan oyunla son buldu. Antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.

    ONAZİ SAÇLARINI BOYATTI
    Bu arada 'un orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, saç rengini değiştirdi. Saçlarını sarı tonda bir renge boyayan Nijeryalı oyuncu, yeni tarzıyla dikkat çekti.

    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:31
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