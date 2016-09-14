 Trabzon MP’de iki takviye – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Trabzon MP’de iki takviye

    Trabzon MP’de iki takviye
    Transfer çalışmalarını sürdüren Medical Park, 1.96'lık guard Malcolm Lee ve 2.06'lık forvet Dominic McGuire ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Genel Menajer Nihat Mala, geçtiğimiz günlerde Kartepe kampında üç önemli yabancı oyuncuyla görüşme halinde olduklarını belirtmişti.

    ?POTAYA 6 TRANSFER GERÇEKLEŞTİ
    Trabzonspor MP; bu sezon Stefan Moody, Julian Wright, Kristijan Nikolov, Dusan Cantekin, Erol Can Çinko, Ozan Anton Odabaşı'nı renklerine bağlamıştı. 8 Ekim tarihinde start alacak olan lige kadar transferini bitirip hazır hale gelmeyi planlayan bordo-mavili ekipte hazırlıklar tam gaz devam ediyor.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:01
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