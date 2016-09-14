Trabzon MP’de iki takviye
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Medical Park, 1.96'lık guard Malcolm Lee ve 2.06'lık forvet Dominic McGuire ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Genel Menajer Nihat Mala, geçtiğimiz günlerde Kartepe kampında üç önemli yabancı oyuncuyla görüşme halinde olduklarını belirtmişti.
?POTAYA 6 TRANSFER GERÇEKLEŞTİ
Trabzonspor MP; bu sezon Stefan Moody, Julian Wright, Kristijan Nikolov, Dusan Cantekin, Erol Can Çinko, Ozan Anton Odabaşı'nı renklerine bağlamıştı. 8 Ekim tarihinde start alacak olan lige kadar transferini bitirip hazır hale gelmeyi planlayan bordo-mavili ekipte hazırlıklar tam gaz devam ediyor.
?POTAYA 6 TRANSFER GERÇEKLEŞTİ
Trabzonspor MP; bu sezon Stefan Moody, Julian Wright, Kristijan Nikolov, Dusan Cantekin, Erol Can Çinko, Ozan Anton Odabaşı'nı renklerine bağlamıştı. 8 Ekim tarihinde start alacak olan lige kadar transferini bitirip hazır hale gelmeyi planlayan bordo-mavili ekipte hazırlıklar tam gaz devam ediyor.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Trabzon MP’de iki takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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