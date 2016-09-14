Suk’a Yanal destek verdi
Osmanlıspor maçında kaçırdığı goller sonrası morali bozulan Suk'a teknik direktör Ersun Yanal destek oldu. Deneyimli hocanın Güney Koreli forvete "Mücadelenden, istekli futbolundan memnunum. Sen böyle oynamaya devam ettiğin sürece takıma faydalı olacaksın. Belki gol atamadın ama atacağın günler de çok yakın. Sakın moralini bozma ve aynı istekle devam et. Sana güveniyorum" dediği belirtildi.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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