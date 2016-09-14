Suk’a Yanal destek verdi

Osmanlıspor maçında kaçırdığı goller sonrası morali bozulan Suk'a teknik direktör Ersun Yanal destek oldu. Deneyimli hocanın Güney Koreli forvete "Mücadelenden, istekli futbolundan memnunum. Sen böyle oynamaya devam ettiğin sürece takıma faydalı olacaksın. Belki gol atamadın ama atacağın günler de çok yakın. Sakın moralini bozma ve aynı istekle devam et. Sana güveniyorum" dediği belirtildi.