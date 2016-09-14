Bayramlaşma töreni ve çeşitli programlara katılmak üzere kentte gelen Soylu, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Ziyarette Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Teknik Direktör Ersun Yanal ve takım kaptanı Onur Recep Kıvrak ile bir süre sohbet eden Bakan Soylu, yapımı devam eden Akyazı Stadı'nın da yeni sezonda hayırlı olması temennisinde bulundu.

Soylu, takımın son maçını izleme imkanı bulduğunu da belirterek, "Futbol bu, morali bozmamak lazım. Hepinizin arkasındayız. Yeni açılacak stadımızın da camiaya moral kaynağı olacağını düşünüyorum. Takım şu anda çok iyi." diye konuştu.

Daha sonra Muharrem Usta tarafından Bakan Soylu'ya oyuncuların yeni sezonda giydiği forma hediye edildi.

Bakan Soylu, ardından yeni sezonla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un futbol hayatında ve spor hayatında çok önemli başarıların altına imza attığını vurgulayarak, "Bu başarıların önemi şurada. Kendi yetiştirdiği bir anlayışla spor tarihinde sarsılmaz ve bulundukları yerlerde unutulmaz denilen üç büyüklere bir büyüklük kavramı daha ekledik. Bunlar spor ve futbol tarihinde kolay yapılabilir işler değildir. O dört büyükler kavramını Türkiye'ye üst üste yaşadıkları şampiyonluklarla gerçekleştirdi. Efsanevi başkanları ve futbol adamları oldu." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'dan özellikle kendi dinamiklerini harekete geçirmelerini beklediklerini anlatan Soylu, şunları söyledi:

"Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda kıymetli başkanımız ve yöneticilerimizin çok önemli hamleler yaptığını biliyoruz. Bu da bizim için önemli. Çünkü etrafındaki ilçelerde de amatör branşlarda çok önemli katkıları söz konusu. Şimdi bir başka heyecanımız var. O heyecanımızı da Akyazı Stadımız'da bekliyoruz. Muhteşem bir stat yapılıyor. İnanıyorum ki burada bir ay sonra orada inşallah oynanacak ve top koşturulacak. Bütün hazırlıklar da hemen hemen belli bir safhaya gelmiş durumdadır. Güzel bir açılış yapılacak. Spor tarihi Akyazı'da tekrar canlanacak ve yıllarca bize ev sahipliği de yapan Avni Aker, Trabzon'a yeşiliyle beraber ev sahipliği edecek. Elbette ki oradaki hatırlarımız da çok."

Bakan Soylu'ya ziyaretinde Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'de eşlik etti.

Ziyaretin ardından, Bakan Soylu taraftarlarla bayramlaşarak, bir süre sohbet etti.