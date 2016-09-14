 Soylu’dan Akyazı daveti – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Soylu’dan Akyazı daveti

    Soylu’dan Akyazı daveti
    Tendürek Dağı'nda şehit olan 3 korucudan İhsan Taş'ın oğlu Ömer Taş'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sevindirecek davet geldi. Bayramın ilk gününde Van'da meydana gelen patlama sonrası şehre giden Bakan Soylu; Ömer Taş ve arkadaşları Mahmut ile Sercan'ı Akyazı Stadı'nın açılışına davet etti, onları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya getireceğini belirtti. Ayrıca 3 de forması sözü verdi.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:54
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