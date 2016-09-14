Nuri Şahin için yeni girişim

Teknik direktör Yanal’ın, 28 yaşındaki orta sahayı arayarak ara dönemde Trabzonspor’a gelmesini istediği öğrenildi.

Başkan Başkan Muharrem Usta, ara dönem için transfer çalışmalarına devam ediyor. Başkanın hedefinde ise Borussia Dortmund'lu Nuri Şahin'in yer aldığı dile getiriliyor. Yaz transfer döneminde teknik direktör Ersun Yanal, Almanya'da Nuri ile bire bir görüşmüş, Başkan Usta da menajeri Reza Fazeli ile transferi masaya yatırmıştı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de oymayı reddedince bu transfer gerçekleşmemişti.



Fakat Bundesliga'nın ilk iki haftasının dışında Almanya Kupası ve Süper Kupa finalinde de kadroya dahi giremeyen Nuri, büyük bir hayat kırıklığı yaşıyor. Nuri'nin bu durumu sonrasında Yanal'ın milli oyuncuyla bir kez daha temas kurduğu ve devre arasında kendisini Trabzonspor'a davet ettiği konuşuluyor. Alman ekibi ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Nuri'nin Yanal'a, "Duruma bakalım. Böyle devam ederse teklifinizi düşünebilirim" cevabını verdiği vurgulanıyor.



?USTA, 10 OYUNCU ALDI

Başkan Muharrem Usta, göreve geldiği ilk dönemde Muhammet Demir, Güray Vural ve Akakpo'yu kadroya katarken; bu dönemde ise Sheidaev, Castillo, Durica, Bero, Onazi, Suk, İbanez isimlerini takıma kazandırdı. Bu yaz döneminde toplam 7 oyuncu alan ve 37 milyon 700 bin TL'lik bir harcama yapan Karadeniz ekibi, gönderilen isimlerle 65 milyon TL'yi aşan bir yükten kurtuldu.