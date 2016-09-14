Nuri Şahin için yeni girişim
Teknik direktör Yanal’ın, 28 yaşındaki orta sahayı arayarak ara dönemde Trabzonspor’a gelmesini istediği öğrenildi.
Başkan Başkan Muharrem Usta, ara dönem için transfer çalışmalarına devam ediyor. Başkanın hedefinde ise Borussia Dortmund'lu Nuri Şahin'in yer aldığı dile getiriliyor. Yaz transfer döneminde teknik direktör Ersun Yanal, Almanya'da Nuri ile bire bir görüşmüş, Başkan Usta da menajeri Reza Fazeli ile transferi masaya yatırmıştı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de oymayı reddedince bu transfer gerçekleşmemişti.
Fakat Bundesliga'nın ilk iki haftasının dışında Almanya Kupası ve Süper Kupa finalinde de kadroya dahi giremeyen Nuri, büyük bir hayat kırıklığı yaşıyor. Nuri'nin bu durumu sonrasında Yanal'ın milli oyuncuyla bir kez daha temas kurduğu ve devre arasında kendisini Trabzonspor'a davet ettiği konuşuluyor. Alman ekibi ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Nuri'nin Yanal'a, "Duruma bakalım. Böyle devam ederse teklifinizi düşünebilirim" cevabını verdiği vurgulanıyor.
?USTA, 10 OYUNCU ALDI
Başkan Muharrem Usta, göreve geldiği ilk dönemde Muhammet Demir, Güray Vural ve Akakpo'yu kadroya katarken; bu dönemde ise Sheidaev, Castillo, Durica, Bero, Onazi, Suk, İbanez isimlerini takıma kazandırdı. Bu yaz döneminde toplam 7 oyuncu alan ve 37 milyon 700 bin TL'lik bir harcama yapan Karadeniz ekibi, gönderilen isimlerle 65 milyon TL'yi aşan bir yükten kurtuldu.
Fakat Bundesliga'nın ilk iki haftasının dışında Almanya Kupası ve Süper Kupa finalinde de kadroya dahi giremeyen Nuri, büyük bir hayat kırıklığı yaşıyor. Nuri'nin bu durumu sonrasında Yanal'ın milli oyuncuyla bir kez daha temas kurduğu ve devre arasında kendisini Trabzonspor'a davet ettiği konuşuluyor. Alman ekibi ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Nuri'nin Yanal'a, "Duruma bakalım. Böyle devam ederse teklifinizi düşünebilirim" cevabını verdiği vurgulanıyor.
?USTA, 10 OYUNCU ALDI
Başkan Muharrem Usta, göreve geldiği ilk dönemde Muhammet Demir, Güray Vural ve Akakpo'yu kadroya katarken; bu dönemde ise Sheidaev, Castillo, Durica, Bero, Onazi, Suk, İbanez isimlerini takıma kazandırdı. Bu yaz döneminde toplam 7 oyuncu alan ve 37 milyon 700 bin TL'lik bir harcama yapan Karadeniz ekibi, gönderilen isimlerle 65 milyon TL'yi aşan bir yükten kurtuldu.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 04:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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