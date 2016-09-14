 Mehmet ile devam – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
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    Mehmet ile devam

    Mehmet ile devam
    İki sezon önce 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek W. Bremen'den transfer edilen Mehmet Ekici'nin sözleşmesi 31 Mayıs 2017'de bitecek. Bordo-mavili yönetim, birçok kulübün transfer listesinde olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bayramdan hemen sonra masaya oturacak ve sözleşme uzatma teklifi yapacak.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:58
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