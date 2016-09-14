Mehmet ile devam

İki sezon önce 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek W. Bremen'den transfer edilen Mehmet Ekici'nin sözleşmesi 31 Mayıs 2017'de bitecek. Bordo-mavili yönetim, birçok kulübün transfer listesinde olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bayramdan hemen sonra masaya oturacak ve sözleşme uzatma teklifi yapacak.