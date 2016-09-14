 Kiralıklara yakın takip – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Kiralıklara yakın takip

    Kiralıklara yakın takip
    Fırtına'nın transfer çalışmalarında etkin rol oynayan scout ekibi, ara dönem için de girişimlerini sürdürüyor. Scout ekibinin oyuncu taramalarının yanı sıra bordo-mavililerin kiralık olarak gönderdiği oyuncuların performansını da yakından takip edeceği ve teknik direktör Ersun Yanal'a rapor edeceği bildirildi. Duruma göre bazı oyuncular geri dönebilir.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:54
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