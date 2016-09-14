Kiralıklara yakın takip
Fırtına'nın transfer çalışmalarında etkin rol oynayan scout ekibi, ara dönem için de girişimlerini sürdürüyor. Scout ekibinin oyuncu taramalarının yanı sıra bordo-mavililerin kiralık olarak gönderdiği oyuncuların performansını da yakından takip edeceği ve teknik direktör Ersun Yanal'a rapor edeceği bildirildi. Duruma göre bazı oyuncular geri dönebilir.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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