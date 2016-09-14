Kiralıklara yakın takip

Fırtına'nın transfer çalışmalarında etkin rol oynayan scout ekibi, ara dönem için de girişimlerini sürdürüyor. Scout ekibinin oyuncu taramalarının yanı sıra bordo-mavililerin kiralık olarak gönderdiği oyuncuların performansını da yakından takip edeceği ve teknik direktör Ersun Yanal'a rapor edeceği bildirildi. Duruma göre bazı oyuncular geri dönebilir.