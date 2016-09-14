 Halil Meler yönetecek – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Halil Meler yönetecek

    Halil Meler yönetecek
    Fırtına'nın cumartesi saat 18.00'de Aytemiz ile oynayacağı Toto Süper Lig maçını Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı. İzmir bölgesi hakemi olan Meler, bordo- mavili takımın bugüne kadar 1 karşılaşmasını yönetmişti. Fırtına'nın geçen sezon 'u 1-0 yendiği maçta düdük çalan Meler'in cumartesi günü yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ali Saygın Ögel yapacak.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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