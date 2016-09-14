Halil Meler yönetecek
Fırtına'nın cumartesi saat 18.00'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçını Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı. İzmir bölgesi hakemi olan Meler, bordo- mavili takımın bugüne kadar 1 karşılaşmasını yönetmişti. Fırtına'nın geçen sezon Sivasspor'u 1-0 yendiği maçta düdük çalan Meler'in cumartesi günü yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ali Saygın Ögel yapacak.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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