 Güzel günler çok uzakta değil – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Güzel günler çok uzakta değil

    Güzel günler çok uzakta değil

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, son 2 haftada aldıkları mağlubiyetlerin endişe yaratmaması gerektiğini, güzel günlerin çok uzakta olmadığını söyledi.

    'da ve Osmanlıspor yenilgileri keyifleri kaçırırken Asbaşkan Ahmet Çubukçu, kayıpları telafi edeceklerini dile getirerek, "Bu durumun üstesinden geleceğiz. Aytemiz maçıyla tabloyu tersine çevirmek istiyoruz" dedi. Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatmayı hedeflediklerini belirten Çubukçu, şöyle devam etti: "Teknik heyetimiz takıma gerekli müdahaleleri yaparak, seri galibiyetlerin fitilini ateşleyecektir. Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte serinin ilk adımını atacağımıza inanıyorum."
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:43
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