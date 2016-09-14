Güzel günler çok uzakta değil
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, son 2 haftada aldıkları mağlubiyetlerin endişe yaratmaması gerektiğini, güzel günlerin çok uzakta olmadığını söyledi.
Trabzonspor'da Gaziantepspor ve Osmanlıspor yenilgileri keyifleri kaçırırken Asbaşkan Ahmet Çubukçu, kayıpları telafi edeceklerini dile getirerek, "Bu durumun üstesinden geleceğiz. Aytemiz Alanyaspor maçıyla tabloyu tersine çevirmek istiyoruz" dedi. Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatmayı hedeflediklerini belirten Çubukçu, şöyle devam etti: "Teknik heyetimiz takıma gerekli müdahaleleri yaparak, seri galibiyetlerin fitilini ateşleyecektir. Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte serinin ilk adımını atacağımıza inanıyorum."
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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