 Golcüler sessiz kaldı – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Golcüler sessiz kaldı

    Golcüler sessiz kaldı
    Bordo-mavili ekibin forvet oyuncuları, Süper Lig'de ilk 3 haftada golle buluşamadı. İlk 3 maçta Muhammet Demir 197, Hyun-Jun Suk ise 140 dakika sahada kalırken 2 oyuncu da gol atma başarısı gösteremedi. Forvet oyuncuları N'doye ve Sheidaev ise ilk 3 haftada 18 kişilik kadroda yer almadı. Sadece 2 gol kaydeden Karadeniz ekibinin gol yükünü orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi çekti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın forvetlerle özel olarak bir görüşme yapacağı ve toparlanmalar içinı gerekli uyarılarda bulunacağı dile getirildi.
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:48
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