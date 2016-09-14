Golcüler sessiz kaldı

Bordo-mavili ekibin forvet oyuncuları, Süper Lig'de ilk 3 haftada golle buluşamadı. İlk 3 maçta Muhammet Demir 197, Hyun-Jun Suk ise 140 dakika sahada kalırken 2 oyuncu da gol atma başarısı gösteremedi. Forvet oyuncuları N'doye ve Sheidaev ise ilk 3 haftada 18 kişilik kadroda yer almadı. Sadece 2 gol kaydeden Karadeniz ekibinin gol yükünü orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi çekti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın forvetlerle özel olarak bir görüşme yapacağı ve toparlanmalar içinı gerekli uyarılarda bulunacağı dile getirildi.