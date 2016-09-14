 Camia bugün buluşuyor – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Camia bugün buluşuyor

    Camia bugün buluşuyor

    Bordo-mavili kulüpte bugün saat 14.00’te Tesisleri’nde bayramlaşma yapılacak. Başkan Muharrem Usta, yönetim, ve tüm takımın törene katılacağı açıklandı.

    camiası kurban bayramı nedeniyle bugün bir araya gelecek. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada saat 14.00'te Tesisleri'nden yapılacak bayramlaşmaya futbolcuların ve teknik heyetin yanı sıra Başkan Muharrem Usta'nın katılacağı vurgulandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Kulübümüzün bayramlaşma töreni 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Bayramlaşmada Başkanımız Muharrem Usta, yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Ersun Yanal ve futbolcularımız da hazır bulunacak. Bütün camiamız bayramlaşma törenimize davetlidir."
    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:57
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