Camia bugün buluşuyor
Bordo-mavili kulüpte bugün saat 14.00’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bayramlaşma yapılacak. Başkan Muharrem Usta, yönetim, ve tüm takımın törene katılacağı açıklandı.
Trabzonspor camiası kurban bayramı nedeniyle bugün bir araya gelecek. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden yapılacak bayramlaşmaya futbolcuların ve teknik heyetin yanı sıra Başkan Muharrem Usta'nın katılacağı vurgulandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Kulübümüzün bayramlaşma töreni 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Bayramlaşmada Başkanımız Muharrem Usta, yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Ersun Yanal ve futbolcularımız da hazır bulunacak. Bütün camiamız bayramlaşma törenimize davetlidir."
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Camia bugün buluşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.