Yusuf Erdoğan uyarılacak
Bordo-mavili takımın Osmanlıspor'a 2-0 yenildiği maça ilk 11'de başlayan ama etkisiz kaldığı için ilk 45 dakika sonunda kenara alınan Yusuf Erdoğan'ın dikkati çekilecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, 24 yaşındaki orta saha ile görüşerek, "Kendine çekidüzen vermeni istiyorum. Aksi takdirde yedek kalacaksın" uyarısını yapacağı dile getirildi.
TAKIMA GÜVENİMİZ TAM
Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, zamana ve desteğe ihtiyacı olan bir takım olduklarını belirterek, inandıkları bir ekip kurduklarını söyledi. Çubukçu, "Hocamız Ersun Yanal ve takıma inancımız tam. Tek handikabımız henüz yeni bir takım olmamız. İlerleyen haftalarda gerçek Trabzonspor'u herkes görecek" açıklamasını yaptı.
TAKIMA GÜVENİMİZ TAM
Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, zamana ve desteğe ihtiyacı olan bir takım olduklarını belirterek, inandıkları bir ekip kurduklarını söyledi. Çubukçu, "Hocamız Ersun Yanal ve takıma inancımız tam. Tek handikabımız henüz yeni bir takım olmamız. İlerleyen haftalarda gerçek Trabzonspor'u herkes görecek" açıklamasını yaptı.
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
Yusuf Erdoğan uyarılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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