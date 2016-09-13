 Yusuf Erdoğan uyarılacak – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    uyarılacak

    Yusuf Erdoğan uyarılacak
    Bordo-mavili takımın Osmanlıspor'a 2-0 yenildiği maça ilk 11'de başlayan ama etkisiz kaldığı için ilk 45 dakika sonunda kenara alınan 'ın dikkati çekilecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, 24 yaşındaki orta saha ile görüşerek, "Kendine çekidüzen vermeni istiyorum. Aksi takdirde yedek kalacaksın" uyarısını yapacağı dile getirildi.

    TAKIMA GÜVENİMİZ TAM
    Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, zamana ve desteğe ihtiyacı olan bir takım olduklarını belirterek, inandıkları bir ekip kurduklarını söyledi. Çubukçu, "Hocamız Ersun Yanal ve takıma inancımız tam. Tek handikabımız henüz yeni bir takım olmamız. İlerleyen haftalarda gerçek Trabzonspor'u herkes görecek" açıklamasını yaptı.
    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:11
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