 TS Club her yerde olacak – Fotomaç – 13 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    TS Club her yerde olacak

    TS Club her yerde olacak

    Başkan , TS Club mağazalarını farklı bir konuma getirmek için plan yapıyor.

    Türkiye'nin neresinde olursa olsun Trabzonsporlu taraftarların ürünlere en çabuk ve kısa yoldan ulaşmasını hedefleyen Usta, corner adı verilen büfe tarzı TS Club'ların sayısını artıracak. Taraftarın bol ve kolay ulaşacağı her yerde ürünler satışa sunulacak.

    BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
    Bordo-mavili kulüp, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu adına yapılan paylaşımda, "Tüm camiamızın Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz'' ifadelerine yer verildi.
    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TS Club her yerde olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.