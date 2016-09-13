TS Club her yerde olacak
Başkan Muharrem Usta, TS Club mağazalarını farklı bir konuma getirmek için plan yapıyor.
Türkiye'nin neresinde olursa olsun Trabzonsporlu taraftarların ürünlere en çabuk ve kısa yoldan ulaşmasını hedefleyen Usta, corner adı verilen büfe tarzı TS Club'ların sayısını artıracak. Taraftarın bol ve kolay ulaşacağı her yerde ürünler satışa sunulacak.
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
Bordo-mavili kulüp, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu adına yapılan paylaşımda, "Tüm camiamızın Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz'' ifadelerine yer verildi.
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
Bordo-mavili kulüp, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu adına yapılan paylaşımda, "Tüm camiamızın Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz'' ifadelerine yer verildi.
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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