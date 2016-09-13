TS Club her yerde olacak

Başkan Muharrem Usta, TS Club mağazalarını farklı bir konuma getirmek için plan yapıyor.

Türkiye'nin neresinde olursa olsun Trabzonsporlu taraftarların ürünlere en çabuk ve kısa yoldan ulaşmasını hedefleyen Usta, corner adı verilen büfe tarzı TS Club'ların sayısını artıracak. Taraftarın bol ve kolay ulaşacağı her yerde ürünler satışa sunulacak.



BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Bordo-mavili kulüp, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu adına yapılan paylaşımda, "Tüm camiamızın Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz'' ifadelerine yer verildi.