 Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    , Toto Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncuların Aytemiz maçı hazırlıklarına Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladığı belirtildi.

    Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor ile arasında 17 Eylül'de oynanacak karşılaşmanın hakemliğini Halil Umut Meler'in üstleneceği bildirildi.

    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:24
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