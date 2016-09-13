Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncuların Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladığı belirtildi.
Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında 17 Eylül'de oynanacak karşılaşmanın hakemliğini Halil Umut Meler'in üstleneceği bildirildi.
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 21:24
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.