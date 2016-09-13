Suk herkesten özür diledi
Fırtına'nın Porto'dan 1 yıllığına kiraladığı, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan forvet Suk, Osmanlıspor karşılaşmasında yakaladığı pozisyonları harcamıştı.
Birçok pozisyona girmesine rağmen son vuruşları yapamayan Güney Koreli golcü, "Şanssız bir maç oynadık. Takım olma yolunda bu tip kayıplar yaşanabileceğini biliyoruz. Bunları minumuma indirmemiz gerek" dedi. Maçta 13'ü isabetli olmak üzere 26 pas veren Suk, "Gol atmak için çok çalıştım. Taraftarımızı üzdüğümüz için özür diliyorum" ifadesini kullandı.
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 02:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
Suk herkesten özür diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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