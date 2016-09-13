Suk herkesten özür diledi

Fırtına'nın Porto'dan 1 yıllığına kiraladığı, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan forvet Suk, Osmanlıspor karşılaşmasında yakaladığı pozisyonları harcamıştı.

Birçok pozisyona girmesine rağmen son vuruşları yapamayan Güney Koreli golcü, "Şanssız bir maç oynadık. Takım olma yolunda bu tip kayıplar yaşanabileceğini biliyoruz. Bunları minumuma indirmemiz gerek" dedi. Maçta 13'ü isabetli olmak üzere 26 pas veren Suk, "Gol atmak için çok çalıştım. Taraftarımızı üzdüğümüz için özür diliyorum" ifadesini kullandı.