"Seri galibiyet hedefliyoruz"
Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, son 2 haftada aldıkları mağlubiyetlerin endişe yaratmaması gerektiğini, güzel günlerin çok uzakta olmadığını söyledi.
Trabzonspor'da Gaziantepspor ve Osmanlıspor yenilgileri keyifleri kaçırırken Asbaşkan Ahmet Çubukçu, kayıpları telafi edeceklerini dile getirdi, "Bu durumun üstesinden geleceğiz. Aytemiz Alanyaspor maçıyla tabloyu tersine çevirmek istiyoruz" dedi. Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatmayı hedeflediklerini belirten Çubukçu, şöyle devam etti:
"SERİ GALİBİYET HEDEFLİYORUZ"
"Teknik heyetimiz takıma gerekli müdahaleleri yaparak, seri galibiyetlerin fitilini ateşleyecektir. Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte serinin ilk adımını atacağımıza inanıyorum."
GOLCÜLER SUSKUN KALDI
Trabzonspor'un forvet oyuncuları, ilk 3 haftada golle buluşamadı. Bordo mavili takımda ilk 3 maçta Muhammet Demir 197, Hyun-Jun Suk ise 140 dakika sahada kalırken 2 oyuncu da gol atma başarısı gösteremedi. Forvet oyuncuları N'doye ve Sheidaev ise ilk 3 haftada 18 kişilik kadroda yer almadı. Sadece 2 gol kaydeden bordo mavili takımın gol yükünü orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi çekti.
CAMİA BAYRAMLAŞACAK
Bu arada Trabzonspor Kulübü, Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma etkinliği düzenleyecek. Bordo mavili renklere gönül verenlerinde davet edildiği bayramlaşma yarın saat 14.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 11:30
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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