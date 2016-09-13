 "Seri galibiyet hedefliyoruz" – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    "Seri galibiyet hedefliyoruz"

    "Seri galibiyet hedefliyoruz"

    Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, son 2 haftada aldıkları mağlubiyetlerin endişe yaratmaması gerektiğini, güzel günlerin çok uzakta olmadığını söyledi.

    'da ve Osmanlıspor yenilgileri keyifleri kaçırırken Asbaşkan Ahmet Çubukçu, kayıpları telafi edeceklerini dile getirdi, "Bu durumun üstesinden geleceğiz. Aytemiz maçıyla tabloyu tersine çevirmek istiyoruz" dedi. Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatmayı hedeflediklerini belirten Çubukçu, şöyle devam etti:

    "SERİ GALİBİYET HEDEFLİYORUZ"
    "Teknik heyetimiz takıma gerekli müdahaleleri yaparak, seri galibiyetlerin fitilini ateşleyecektir. Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte serinin ilk adımını atacağımıza inanıyorum."

    GOLCÜLER SUSKUN KALDI
    Trabzonspor'un forvet oyuncuları, ilk 3 haftada golle buluşamadı. Bordo mavili takımda ilk 3 maçta Muhammet Demir 197, Hyun-Jun Suk ise 140 dakika sahada kalırken 2 oyuncu da gol atma başarısı gösteremedi. Forvet oyuncuları N'doye ve Sheidaev ise ilk 3 haftada 18 kişilik kadroda yer almadı. Sadece 2 gol kaydeden bordo mavili takımın gol yükünü orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi çekti.

    CAMİA BAYRAMLAŞACAK
    Bu arada Trabzonspor Kulübü, Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma etkinliği düzenleyecek. Bordo mavili renklere gönül verenlerinde davet edildiği bayramlaşma yarın saat 14.00'de Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:30
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