 Onur Kıvrak’tan büyük söz – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    ’tan büyük söz

    Onur Kıvrak’tan büyük söz

    “Telafi edeceğiz. Asla geçen yılki gibi olmayacak. Bunun garantisini verebilirim”

    Osmanlıspor mağlubiyetinin üzüntüsü yaşayan 'un kaptanı Onur, bu kötü günlerin telafisinin olacağını söyledi. Yeni bir takım oldukların belirten Onur, "Geçen sene çok büyük sıkıntılar çektik. Kaybettikten sonra konuşulacak fazla bir şey kalmıyor ama bir şekilde ayağa kalkacağız. Ayağa kalkmasını da bilmeliyiz. Ama şunu söyleyebilirim ki asla geçen yılki gibi olmayacak. Bunun garantisini verebilirim" diye konuştu.

    TARAFTARA İHTİYACIMIZ VAR
    Takımı ayağa kaldıracaklarını belirterek bu yolda da taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken 28 yaşındaki file bekçisi, "Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Trabzonspor'un toparlanması gerekiyor. Bu şehirde yaşıyoruz. Burada nefes alıp veriyoruz. Taraftarların hislerini, yaşadıklarını çok iyi biliyorum. Bayrama sevinçli giremediler. Onu da biliyoruz" dedi.

    CAMİAYA DAVET
    Trabzonspor'da bayramlaşma töreni yarın gerçekleştirilecek. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tören organize edileceği belirtildi. Törenin saat 14.00'te yapılacağı vurgulanğırken tüm camia davet edildi.
    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:03
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