Onur Kıvrak’tan büyük söz
“Telafi edeceğiz. Asla geçen yılki gibi olmayacak. Bunun garantisini verebilirim”
Osmanlıspor mağlubiyetinin üzüntüsü yaşayan Trabzonspor'un kaptanı Onur, bu kötü günlerin telafisinin olacağını söyledi. Yeni bir takım oldukların belirten Onur, "Geçen sene çok büyük sıkıntılar çektik. Kaybettikten sonra konuşulacak fazla bir şey kalmıyor ama bir şekilde ayağa kalkacağız. Ayağa kalkmasını da bilmeliyiz. Ama şunu söyleyebilirim ki asla geçen yılki gibi olmayacak. Bunun garantisini verebilirim" diye konuştu.
TARAFTARA İHTİYACIMIZ VAR
Takımı ayağa kaldıracaklarını belirterek bu yolda da taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken 28 yaşındaki file bekçisi, "Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Trabzonspor'un toparlanması gerekiyor. Bu şehirde yaşıyoruz. Burada nefes alıp veriyoruz. Taraftarların hislerini, yaşadıklarını çok iyi biliyorum. Bayrama sevinçli giremediler. Onu da biliyoruz" dedi.
CAMİAYA DAVET
Trabzonspor'da bayramlaşma töreni yarın gerçekleştirilecek. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tören organize edileceği belirtildi. Törenin saat 14.00'te yapılacağı vurgulanğırken tüm camia davet edildi.
TARAFTARA İHTİYACIMIZ VAR
Takımı ayağa kaldıracaklarını belirterek bu yolda da taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken 28 yaşındaki file bekçisi, "Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Trabzonspor'un toparlanması gerekiyor. Bu şehirde yaşıyoruz. Burada nefes alıp veriyoruz. Taraftarların hislerini, yaşadıklarını çok iyi biliyorum. Bayrama sevinçli giremediler. Onu da biliyoruz" dedi.
CAMİAYA DAVET
Trabzonspor'da bayramlaşma töreni yarın gerçekleştirilecek. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tören organize edileceği belirtildi. Törenin saat 14.00'te yapılacağı vurgulanğırken tüm camia davet edildi.
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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