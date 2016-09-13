 “Nasıl çöküş bir anda olmadıysa..." – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    “Nasıl çöküş bir anda olmadıysa..."

    “Nasıl çöküş bir anda olmadıysa..."

    Kulüp Başkanı Muharrem Usta, camiayı gerçekçi ve destek olmaya davet etti, "Nasıl ki dibe çöküş bir anda olmadıysa çıkış da aniden olmayacak. Takımımıza skordan bağımsız desteğe devam etmemiz boynumuzun borcu" dedi.

    Sosyal medya hesabı twitter'de açıklamalarda bulunan Başkan Muharrem

    Usta, takım olabilmek için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ayağa kalkmanın kolay olmayacağını ifade eden Başkan Usta, "Skorlar nedeniyle bayramı kendimize zehir etmeyelim. Artık inanmalıyız ki yeniden ayağa kalkmak öyle kolay olmayacak" ifadelerine yer verdi. Kenetlenmeyle zorlukların aşılabileceğine dikkat çeken Başkan Usta, açıklamasına şöyle devam etti:

    "GERÇEKÇİ OLMAMIZ ŞART"
    "Takımımıza skordan bağımsız desteğe devam etmemiz boynumuzun borcu. Takım olmak zaman ister. Olana kadar zikzaklar göreceğiz. Bu yol hepimize zorluklar çıkaracak. O nedenle gerçekçi olmamız şart. Sınav yılımızı sabır ve kenetlenmeyle aşabiliriz. Bu vesileyle camiamızın bayramını tebrik ediyorum."

    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:50
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