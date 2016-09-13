“Nasıl çöküş bir anda olmadıysa..."
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, camiayı gerçekçi ve destek olmaya davet etti, "Nasıl ki dibe çöküş bir anda olmadıysa çıkış da aniden olmayacak. Takımımıza skordan bağımsız desteğe devam etmemiz boynumuzun borcu" dedi.
Usta, takım olabilmek için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ayağa kalkmanın kolay olmayacağını ifade eden Başkan Usta, "Skorlar nedeniyle bayramı kendimize zehir etmeyelim. Artık inanmalıyız ki yeniden ayağa kalkmak öyle kolay olmayacak" ifadelerine yer verdi. Kenetlenmeyle zorlukların aşılabileceğine dikkat çeken Başkan Usta, açıklamasına şöyle devam etti:
"GERÇEKÇİ OLMAMIZ ŞART"
"Takımımıza skordan bağımsız desteğe devam etmemiz boynumuzun borcu. Takım olmak zaman ister. Olana kadar zikzaklar göreceğiz. Bu yol hepimize zorluklar çıkaracak. O nedenle gerçekçi olmamız şart. Sınav yılımızı sabır ve kenetlenmeyle aşabiliriz. Bu vesileyle camiamızın bayramını tebrik ediyorum."
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 12:50
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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