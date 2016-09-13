“Nasıl çöküş bir anda olmadıysa..."

Sosyal medya hesabı twitter'de açıklamalarda bulunan Başkan Muharrem

Usta, takım olabilmek için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ayağa kalkmanın kolay olmayacağını ifade eden Başkan Usta, "Skorlar nedeniyle bayramı kendimize zehir etmeyelim. Artık inanmalıyız ki yeniden ayağa kalkmak öyle kolay olmayacak" ifadelerine yer verdi. Kenetlenmeyle zorlukların aşılabileceğine dikkat çeken Başkan Usta, açıklamasına şöyle devam etti:



"GERÇEKÇİ OLMAMIZ ŞART"

"Takımımıza skordan bağımsız desteğe devam etmemiz boynumuzun borcu. Takım olmak zaman ister. Olana kadar zikzaklar göreceğiz. Bu yol hepimize zorluklar çıkaracak. O nedenle gerçekçi olmamız şart. Sınav yılımızı sabır ve kenetlenmeyle aşabiliriz. Bu vesileyle camiamızın bayramını tebrik ediyorum."