Kaldırın kafanızı
Trabzonspor’un hocası Yanal, Osmanlı yenilgisi sonrası gürledi: “Kaybettiysek birlikte kaybettik. Sizler Trabzonspor’un oyuncularısınız. Kafanızı yukarı kaldırın, önümüzde çok önemli maçlar var. Sahada sonuna kadar savaşan bir takım görmek istiyorum”
SERİ GALİBİYET SÖZÜ
Yanal'ın performanslarını yeterli bulmadığı birkaç oyuncusu için "Sanırım bazılarınız hangi formayı giydiğinin farkında değil. Biliyorum yeteneklisiniz. Bu takımda olduğunuz için her biriniz iyi futbolcusunuz. Ancak daha istekli olmalısınız. Temel prensibimiz takım olmak. Önemli olan son dakikaya kadar savaşmak ve terinizin son damlasına kadar mücadele etmek. Sonuç önemli değil. Bu ışığı görmemiz lazım" yorumun yaptığı vurgulandı. Bu lafların ardından söz alan birkaç futbolcunun da benzer şeyler söylediği ve tam bir kenetlenme yaşandığı vurgulandı. Futbolcuların Yanal'a seri galibiyet sözü verdiği de belirtildi.
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 02:31
- Stoch yine kayıp
Toplam 5
Yorum
fanatik 35 metreden gol yiyen kaleciyi halen niye oynatırlar anlamadım.nerdeyse gol yemediği maç yok.artık jübile yapma zamanı geldi.herşeyi tadında bırakmak lazım.sonra rezil olmak var.zaten olmaya da başladı volkanım.evvelki sene fb 1-0 öndeyken sneiderden yediği 30 metre mesafeden 2 golle gs yi şampiyon yapmıştı.devre arası çoook iyi bir kaleci,10 numara ve alman bir golcü bu takıma şart.
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
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