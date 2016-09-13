 Kaldırın kafanızı – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Kaldırın kafanızı

    Kaldırın kafanızı

    ’un hocası Yanal, Osmanlı yenilgisi sonrası gürledi: “Kaybettiysek birlikte kaybettik. Sizler Trabzonspor’un oyuncularısınız. Kafanızı yukarı kaldırın, önümüzde çok önemli maçlar var. Sahada sonuna kadar savaşan bir takım görmek istiyorum”

    Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'a 2-0 yenildikleri maç sonrası basın toplantısında "Bazı yapılmaması gereken hatalar var" diyerek futbolcularını eleştirilen Teknik Direktör Ersun Yanal, soyunma odasında da esti gürledi. "Kaybettiysek birlikte kaybettik. Sizler Trabzonspor'un oyuncularısınız. Kafanızı yukarı kaldırın, önümüzde çok önemli maçlar var" diyerek sözlerine başlayan bordo-mavili hocanın, "Yeni bir takımız. Bu dönem en sıkıntılı dönem. Zaman zaman kayıplar olacak. Ama benim kabul etmediğim şey sahada savaşmamamız. Daha dirençli olmamız gerek. Moralinizi bozmayın" dediği belirtildi.

    SERİ GALİBİYET SÖZÜ
    Yanal'ın performanslarını yeterli bulmadığı birkaç oyuncusu için "Sanırım bazılarınız hangi formayı giydiğinin farkında değil. Biliyorum yeteneklisiniz. Bu takımda olduğunuz için her biriniz iyi futbolcusunuz. Ancak daha istekli olmalısınız. Temel prensibimiz takım olmak. Önemli olan son dakikaya kadar savaşmak ve terinizin son damlasına kadar mücadele etmek. Sonuç önemli değil. Bu ışığı görmemiz lazım" yorumun yaptığı vurgulandı. Bu lafların ardından söz alan birkaç futbolcunun da benzer şeyler söylediği ve tam bir kenetlenme yaşandığı vurgulandı. Futbolcuların Yanal'a seri galibiyet sözü verdiği de belirtildi.
    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:31
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