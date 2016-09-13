Dame N’Doye forma istiyor
Yıllık ücretinde 750 bin euro indirim yaparak, 1 milyon 750 bin euro'ya yeni sözleşme imzalayan Dame N'Doye, Osmanlıspor maçının 18 kişilik kadrosuna da alınmamıştı. 31 yaşındaki Senegalli golcü, "Artık oynamak istiyorum. Kulübüm için gerekli fedakarlığı yaptım. Sahada çıkıp takımıma yardımcı olmak istiyorum. Bu zor süreci el ele vererek kolaşlıkla atlatabiliriz. Daha yeni bir takımız" dedi.
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 24
Yorum
krtl farketmez isterse 2 saat sonra oynasın Gs'yi ne federasyon ne de hakemler kurtaracak !!
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
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