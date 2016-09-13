Dame N’Doye forma istiyor

Yıllık ücretinde 750 bin euro indirim yaparak, 1 milyon 750 bin euro'ya yeni sözleşme imzalayan Dame N'Doye, Osmanlıspor maçının 18 kişilik kadrosuna da alınmamıştı. 31 yaşındaki Senegalli golcü, "Artık oynamak istiyorum. Kulübüm için gerekli fedakarlığı yaptım. Sahada çıkıp takımıma yardımcı olmak istiyorum. Bu zor süreci el ele vererek kolaşlıkla atlatabiliriz. Daha yeni bir takımız" dedi.