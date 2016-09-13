Alkışlar Zokora’ya
Fırtına'nın eski yıldızı Didier Zokora, Türkiye'yi ve Türk taraftarları unutmadı. Fildişi Sahilli yıldız, resmi twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajla Türkiye'deki ve dünyadaki takipçilerinin kurban bayramını kutladı. Zokora, bayram kutlamasını paylaştığı mesaja bir de ay-yıldızlı bir görsel ekleyerek Türkiye'deki taraftarlardan takdir topladı. Zokora, daha önce de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da yine Türk bayraklı bir görselle kutlamıştı.
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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