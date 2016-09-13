 Alkışlar Zokora’ya – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Alkışlar Zokora’ya

    Alkışlar Zokora’ya
    Fırtına'nın eski yıldızı , 'yi ve Türk taraftarları unutmadı. Fildişi Sahilli yıldız, resmi twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajla Türkiye'deki ve dünyadaki takipçilerinin kurban bayramını kutladı. Zokora, bayram kutlamasını paylaştığı mesaja bir de ay-yıldızlı bir görsel ekleyerek Türkiye'deki taraftarlardan takdir topladı. Zokora, daha önce de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da yine Türk bayraklı bir görselle kutlamıştı.
    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:13
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