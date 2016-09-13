3 büyüğe fark attı
Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüpleri arasında Trabzonspor hisseleri yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 150 kazandırırken, en yakın takipçisi Beşiktaş ise yüzde 86’da kaldı
Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında Trabzonspor hisseleri yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 150 kazandırırken, Fenerbahçe hisseleri tek kaybettiren oldu. Yeniden yapılanmaya giden, yeni bir takım kuran Trabzonspor'un Sportif Yatırımlar AŞ hisseleri, temmuz ayında 3.5 yılın en yüksek seviyesi olan 3.82 lirayı görmesinin ardından 3 liranın üzerinde dengelendi. Geçen yılın kapanışından Kurban Bayram tatili için verilen araya kadar yatırımcısına yüzde 150 kazandıran Trabzonspor hisseleri, Türk futbolunda "Üç Büyükler" olarak nitelendirilen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerine fark attı.
G.SARAY 3. SIRADA
Trabzonspor'un ardından yatırımcısının yüzünü güldüren diğer spor kulüpleri Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ ve G.Saray Sportif AŞ oldu. Beşiktaş hisselerinin fiyatı 2015 yılı kapanışından bu yana yüzde 86 prim yaparken, G.Saray hisseleri geriledi ve yüzde 28 kazandırdı.
G.SARAY 3. SIRADA
Trabzonspor'un ardından yatırımcısının yüzünü güldüren diğer spor kulüpleri Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ ve G.Saray Sportif AŞ oldu. Beşiktaş hisselerinin fiyatı 2015 yılı kapanışından bu yana yüzde 86 prim yaparken, G.Saray hisseleri geriledi ve yüzde 28 kazandırdı.
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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