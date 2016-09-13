 3 büyüğe fark attı – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    3 büyüğe fark attı

    3 büyüğe fark attı

    Borsa İstanbul’da işlem gören kulüpleri arasında hisseleri yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 150 kazandırırken, en yakın takipçisi ise yüzde 86’da kaldı

    Borsa İstanbul'da işlem gören kulüpleri arasında Trabzonspor hisseleri yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 150 kazandırırken, hisseleri tek kaybettiren oldu. Yeniden yapılanmaya giden, yeni bir takım kuran 'un Sportif Yatırımlar AŞ hisseleri, temmuz ayında 3.5 yılın en yüksek seviyesi olan 3.82 lirayı görmesinin ardından 3 liranın üzerinde dengelendi. Geçen yılın kapanışından Kurban Bayram tatili için verilen araya kadar yatırımcısına yüzde 150 kazandıran Trabzonspor hisseleri, Türk futbolunda "Üç Büyükler" olarak nitelendirilen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerine fark attı.

    G.SARAY 3. SIRADA
    'un ardından yatırımcısının yüzünü güldüren diğer spor kulüpleri Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ ve G.Saray Sportif AŞ oldu. hisselerinin fiyatı 2015 yılı kapanışından bu yana yüzde 86 prim yaparken, G.Saray hisseleri geriledi ve yüzde 28 kazandırdı.
    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:12
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