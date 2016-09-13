 2014-15 ile aynı puanda – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    2014-15 ile aynı puanda

    2014-15 ile aynı puanda
    Osmanlıspor'a 2-0 mağlup olan bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Bordo-mavili takım böylece 3 puanda kalırken geçen sezon ilk 3 haftada 7 puan almıştı. 2014-15 sezonunda ilk 3 haftada yine 3 puan toplayan Karadeniz ekibinin hocası Ersun Yanal, gidişatı tersine çevirmek için önlemlirini alacak.
    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:14
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