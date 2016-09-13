2014-15 ile aynı puanda
Osmanlıspor'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Bordo-mavili takım böylece 3 puanda kalırken geçen sezon ilk 3 haftada 7 puan almıştı. 2014-15 sezonunda ilk 3 haftada yine 3 puan toplayan Karadeniz ekibinin hocası Ersun Yanal, gidişatı tersine çevirmek için önlemlirini alacak.
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
2014-15 ile aynı puanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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