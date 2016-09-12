Onur Kıvrak'tan camiaya mesaj
Trabzonspor takım kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak, toparlanıp ayağa kalkacaklarını söyledi.
Spor Toto Süper Ligi'nin 3. haftasında sahasında Osmanlıspor'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da moraller bozuk.
Lig'de oynadığı son üç maçın ikisini kaybeden bordo-mavililerde takım kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak, toparlanıp ayağa kalkacaklarını belirterek, " Tüm islam aleminin bayramını kutlarım. Yeni kurulan bir ekibiz. Geçtiğimiz sezon çok büyük sıkıntılar çektik. Kaybettikten sonra ne konuşabilir insan ama kaybettikten sonra da bir şekilde ayağa kalkmasını bilmeliyiz. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız sıkıntıları bu sezon yaşamayacağız, bunun garantisini verebilirim. Yeter ki taraftarlarımız bizim arkamızda olsun. Onlara ihtiyacımız çok. Toparlanacağız başka şansımız yok. Trabzonspor'un toparlanması gerekiyor büyük bir camia, bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde nefes alıyoruz. Biliyorum onların yaşadıklarını ve hislerini. Bayrama bile sevinçli giremeyeckelerini biliyorum. Onları üzdüğümüz için çok üzgünüz. Ama ayağa kalkacağız başka çaresi yok" ifadelerini kullandı
Lig'de oynadığı son üç maçın ikisini kaybeden bordo-mavililerde takım kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak, toparlanıp ayağa kalkacaklarını belirterek, " Tüm islam aleminin bayramını kutlarım. Yeni kurulan bir ekibiz. Geçtiğimiz sezon çok büyük sıkıntılar çektik. Kaybettikten sonra ne konuşabilir insan ama kaybettikten sonra da bir şekilde ayağa kalkmasını bilmeliyiz. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız sıkıntıları bu sezon yaşamayacağız, bunun garantisini verebilirim. Yeter ki taraftarlarımız bizim arkamızda olsun. Onlara ihtiyacımız çok. Toparlanacağız başka şansımız yok. Trabzonspor'un toparlanması gerekiyor büyük bir camia, bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde nefes alıyoruz. Biliyorum onların yaşadıklarını ve hislerini. Bayrama bile sevinçli giremeyeckelerini biliyorum. Onları üzdüğümüz için çok üzgünüz. Ama ayağa kalkacağız başka çaresi yok" ifadelerini kullandı
- 12 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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