 Onur Kıvrak'tan camiaya mesaj – Fotomaç – 12 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Onur Kıvrak'tan camiaya mesaj

    Onur Kıvrak'tan camiaya mesaj

    takım kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak, toparlanıp ayağa kalkacaklarını söyledi.

    Toto Süper Ligi'nin 3. haftasında sahasında Osmanlıspor'a 2-0 mağlup olan 'da moraller bozuk.

    Lig'de oynadığı son üç maçın ikisini kaybeden bordo-mavililerde takım kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak, toparlanıp ayağa kalkacaklarını belirterek, " Tüm islam aleminin bayramını kutlarım. Yeni kurulan bir ekibiz. Geçtiğimiz sezon çok büyük sıkıntılar çektik. Kaybettikten sonra ne konuşabilir insan ama kaybettikten sonra da bir şekilde ayağa kalkmasını bilmeliyiz. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız sıkıntıları bu sezon yaşamayacağız, bunun garantisini verebilirim. Yeter ki taraftarlarımız bizim arkamızda olsun. Onlara ihtiyacımız çok. Toparlanacağız başka şansımız yok. Trabzonspor'un toparlanması gerekiyor büyük bir camia, bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde nefes alıyoruz. Biliyorum onların yaşadıklarını ve hislerini. Bayrama bile sevinçli giremeyeckelerini biliyorum. Onları üzdüğümüz için çok üzgünüz. Ama ayağa kalkacağız başka çaresi yok" ifadelerini kullandı
    1. 12 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:45
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