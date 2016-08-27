Trabzon son anda yıkıldı!

ORKAN'DAN HARİKA GOL!

87. dakikada Anton Putsila'nın yerine oyuna dahil olan Orkan Çınar, maçın 88. dakikasında sağ kanatta Muhammet Demir'in yaptığı pas hatası sonrası topla buluştu. Güzel bilek hareketleriyle rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası dışının sağ çapraz yayından sol ayak içiyle plase vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

ANTEP DİREĞE TAKILDI

Maçın 38. dakikasında ilk yarının en net pozisyonunu Gaziantepspor yakaladı. Sağ kanattan ceza sahası içine atılan top savunmadan döndü ve ceza sahasının dışına sekti. Orada topla buluşan Abdülkadir Kayalı sağ çaprazdan gelişine sert bir vuruş yaptı. Onur'u geçen top sağ alt direğe çarpıp oyuna döndü. Topu takip eden Emre Nefiz altıpas içinden sol ayağı ile dengesiz bir vuruş yaptı ve kale boş olmasına rağmen topu yandan auta gönderdi.

TRABZON GOLE YAKLAŞTI

60. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içinde topla buluşa Matus Bero vuruşunu yaptı ancak top savunmadan döndü. Seken top sol çaprazdaki Mehmet Ekici'nin önüne düştü. Mehmet sağ köşeye doğru gelişine plase bir vuruş yaptı, Gökhan Değirmenci uzandı ve topu kornere tokatladı.



Maçın 72. dakikasında sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Mehmet Ekici ceza sahası içine ortasını yaptı. Altıpas içinde Jan Durica topa dokundu yön değiştiren top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

ANTEP 10 KİŞİ

Dakika 90'da Muhammed Ildiz, Uğur Demirok ile girdiği tartışma sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı.