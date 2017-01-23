 Federer kazandı – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Federer kazandı

    Federer kazandı
    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İsviçreli , Japon rakibi Kei Nishikori'yi 3-2 yenerek, çeyrek finale çıktı. Federer, 6-7, 6-4, 6-1, 4-6 ve 6-3'lük setlerle sonuca gitmeyi başardı.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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