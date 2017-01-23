Federer kazandı
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer, Japon rakibi Kei Nishikori'yi 3-2 yenerek, çeyrek finale çıktı. Federer, 6-7, 6-4, 6-1, 4-6 ve 6-3'lük setlerle sonuca gitmeyi başardı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
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Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
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