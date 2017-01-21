 Williams ve Nadal üst turda – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Williams ve Nadal üst turda

    Williams ve Nadal üst turda

    Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda ABD'li Serena Williams ve tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal 4. tura yükseldi.

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Serena Williams, tek erkeklerde ise Rafael Nadal üst tura adını yazdırdı.

    Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'taki tek kadınlar 3. tur mücadelesinde turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan dünya 2 numarası ABD'li Serena Williams ile vatandaşı Nicole Gibbs karşılaştı.

    Zorlanmadığı karşılaşmayı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 alan Williams, 4. tura yükseldi.

    Dünya 9 numarası Büyük Britanyalı Johanna Konta ise Danimarkalı 17 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki'yi 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek üst tura çıktı.

    Kadınlarda günün sürprizini, 6 numaralı seribaşı Slovak Dominika Cibulkova'yı 6-2, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden 30 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Makarova yaptı.

    Dünya 116'ncısı ABD'li Jennifer Brady ise 14 numaralı seribaşı Rus Elena Vesnina'yı 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek bir diğer sürprize imza attı.

    Nadal zorlandı

    Erkeklerde 9 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 4 saat 5 dakika süren zorlandığı karşılaşmada 24 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev'i 4-6, 6-3, 6-7, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup ederek üst tura kaldı.

    8 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, Fransız Benoit Paire'yi 3-1 (6-1, 4-6, 6-4, 6-4), 11 numaralı seribaşı Belçikalı David Goffin, Hırvat Ivo Karlovic'i 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) ve 13 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut ise vatandaşı David Ferrer'i 3-1 (7-5, 6-7, 7-6 ve 6-4) yenerek 4. tur vizesi aldı.

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:48
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