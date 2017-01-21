Raonic ve Pliskova tur atladı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Kanadalı Milos Raonic, tek kadınlarda ise Karolina Pliskova üst tura adını yazdırdı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık, tek erkekler ve kadınlarda 3. tur mücadelesiyle devam etti.

Dünya 3 numarası Raonic ile 25 numaralı seribaşı Fransız Gilles Simon'un mücadelesinde rakibini 6-2, 7-6, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenen Kanadalı raket, 4. tura çıktı.

6 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils ise Alman Philipp Kohlschreiber'i 6-3, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek 4. tura kaldı.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, zorlandığı mücadelenin ardından Letonyalı Jelena Ostapenko'yı 4-6, 6-0 ve 10-8'lik setlerle 2-1 mağlup ederek 4. tura adını yazdırdı.

22 numaralı seribaşı Avustralyalı Daria Gavrilova ise 12 numaralı seribaşı İsviçreli Timea Bacsinszky 'yı 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yendi.