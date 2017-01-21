Raonic ve Pliskova tur atladı
vustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Kanadalı Raonic, tek kadınlarda ise Çek Pliskova 4. tura yükseldi.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Kanadalı Milos Raonic, tek kadınlarda ise Karolina Pliskova üst tura adını yazdırdı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık, tek erkekler ve kadınlarda 3. tur mücadelesiyle devam etti.
Dünya 3 numarası Raonic ile 25 numaralı seribaşı Fransız Gilles Simon'un mücadelesinde rakibini 6-2, 7-6, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenen Kanadalı raket, 4. tura çıktı.
6 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils ise Alman Philipp Kohlschreiber'i 6-3, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek 4. tura kaldı.
Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, zorlandığı mücadelenin ardından Letonyalı Jelena Ostapenko'yı 4-6, 6-0 ve 10-8'lik setlerle 2-1 mağlup ederek 4. tura adını yazdırdı.
22 numaralı seribaşı Avustralyalı Daria Gavrilova ise 12 numaralı seribaşı İsviçreli Timea Bacsinszky 'yı 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yendi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:16
- De Jong’a talip çıktı
Toplam 15
Yorum
can ver gitsin. tolgaymıs selcuk mus Nigel de Jong. muş bunlar oynamayan adamlar kuru kalabalıklar.
- Caceres'te sıcak gelişmeler
Toplam 7
Yorum
herşeye rağmen BÜTÜN OLUMLUSLUKLARA RAĞMEN HERŞEY DÜZELİCEK GELECEK SENE BU YÖNETİM DAHA İYİ İŞLER YAPACAKTİR KİMSE BU YÖNETİME LAF ETMESİN.
- 'Caceres' transferinde flaş gelişme
Toplam 8
Yorum
Ça ça çaçares Otel değil Ts sakat adamı alıp yatarak para kazandıramazsınız. Yönetim almamakla haklı bence.
Raonic ve Pliskova tur atladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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