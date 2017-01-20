Murray ve Kerber 4. turda
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Andy Murray ve tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Angelique Kerber, adlarını 4. tura yazdırdı.
Tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka, Sırp Viktor Troicki'yi 3-1, 12 numaralı seribaşı Fransız Jo-Wilfried Tsonga ise ABD'li Jack Sock'ı aynı skorla yenerek 4. tur vizesi aldı.
Kerber, rakibini zorlanmadan yendi
Kadınlarda geçen yılın şampiyonu Alman tenisçi Angelique Kerber, üçüncü turda Çek rakibi Kristyna Pliskova'yı 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
Tek kadınların 8 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova, Sırp Jelena Jankovic'i 4-6, 7-5 ve 9-7'lik setlerle 2-1 yenerek 4. tura kaldı.
Kadınların 11 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'ya 5-7, 6-4 ve 3-6'lik setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:50
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