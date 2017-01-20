 Murray ve Kerber 4. turda – Fotomaç – 20 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Murray ve Kerber 4. turda

    Murray ve Kerber 4. turda

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Andy Murray ve tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Angelique Kerber, adlarını 4. tura yazdırdı.

    Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler üçüncü tur mücadelesinde, burada daha önce 5 kez final oynayan Büyük Britanyalı Murray ile 31 numaralı seribaşı ABD'li Sam Querrey karşılaştı. Maçı 6-4, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanan Murray, tur atladı.

    Tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka, Sırp Viktor Troicki'yi 3-1, 12 numaralı seribaşı Fransız Jo-Wilfried Tsonga ise ABD'li Jack Sock'ı aynı skorla yenerek 4. tur vizesi aldı.

    Kerber, rakibini zorlanmadan yendi

    Kadınlarda geçen yılın şampiyonu Alman tenisçi Angelique Kerber, üçüncü turda Çek rakibi Kristyna Pliskova'yı 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

    Tek kadınların 8 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova, Sırp Jelena Jankovic'i 4-6, 7-5 ve 9-7'lik setlerle 2-1 yenerek 4. tura kaldı.

    Kadınların 11 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'ya 5-7, 6-4 ve 3-6'lik setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:50
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Murray ve Kerber 4. turda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.