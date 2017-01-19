Radwanska'dan erken veda
Avustralya Açık'ta 2 kez yarı final oynayan dünya 3 numarası Radwanska, Hırvat rakibi Lucic-Baroni'ye 2-0 yenilerek 2. turda elendi.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlar mücadelesinde Polonyalı Agnieszka Radwanska, Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'ye 2-0 yenilerek organizasyona ikinci turda veda etti.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ikinci tur mücadelesinde, 3 numaralı seribaşı Radwanska ile dünya sıralamasında 79. basamakta bulunan Lucic-Baroni karşı karşıya geldi.
Bir saat 2 dakika süren karşılaşmayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Lucic-Baroni, Avustralya Açık'ta ilk kez üçüncü tura yükseldi. Radwanska ise 2007'den bu yana 2 yarı final, 4 defa da çeyrek final oynadığı organizasyona, erken veda etmekten kurtulamadı.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:10
- 1 numaraya oturdu
Toplam 18
Yorum
oğuz cejcu sıfır hata ile oynayan adam demir gibi adam 7 milyon euro verilen adam neden gönderilmek isteniyor anlamıyorum aman sabri kalsın
- ‘Bekle ve gör’ taktiği
Toplam 7
Yorum
fenerbahçe helal olsun sana ekiçi dik durdun bizim senin gibi futbolculara ihtiyacımız var başka takıma gitmek isteseydi uçakla yollardınız hemen
- İstanbul’a gelemem
Toplam 6
Yorum
kalırsa biz kaliteli oyuncularımızı pazarlamak istemiyoruz. onlara yenilerini eklemek istiyoruz. brumada kaliteli bir oyuncu. kalırsa vitrin olur
Radwanska'dan erken veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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