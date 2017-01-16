Kerber ve Wawrinka 2. turda
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınların 1 numaralı seribaşı Angelique Kerber ve tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka, adlarını 2. tura yazdırdı.
Kadınlarda 8 numaralı seribaşı Svetlana Kuznetsova, Mariana Duque-Marino'yu, 10 numaralı seribaşı Carla Suarez Navarro da Jana Cepelova'yı 2-0 mağlup etti ve 2. tur bileti aldı.
2014 şampiyonu çok zorlandı
Tek erkeklerde 2014 şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka, dünya sıralamasının 35. basamağındaki Martin Klizan ile oynadığı ilk tur karşılaşmasını, zor da olsa kazanmayı başardı. 3,5 saat süren müsabakadan 3-2 (4-6, 6-4, 7-5, 4-6, 6-4) galip ayrılan İsviçreli tenisçi, 2. tura yükseldi.
Turnuvada 12 numaralı seribaşı Jo-Wilfried Tsonga, Thiago Monteiro'yu 3-1, 14 numaralı seribaşı Nick Kyrgios ise Gastao Elias'ı 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:32
- Galatasaray'ın kupadaki rakibi Elazığspor
Toplam 3
Yorum
tahin Hakemlerin torpiline Fenerbahçe alışıktır.
- Kebaplı gönderme
Toplam 17
Yorum
SİNCE 1956 ADANALIYIK.....ALLAHIN ADAMIYIK........FB İŞİ GÖKHAN GÖNÜL VE CANERİ KAYBETMEKLE BAŞINDAN KAYBETTİ. ARTIK ÇOK AMA ÇOK ZOR BAŞAK FARK YAPAR
- Chedjou Trabzonspor yolunda
Toplam 7
Yorum
becereksiz yönetim neden trabzona satılır sonrada pişmacılg olur- bunun yerine semihi -sabrini ver.
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