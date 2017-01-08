Teniste milli kadrolar açıklandı
Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup ve Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup maçlarında Türkiye forması giyecek milli tenisçiler açıklandı.
Kafilede tecrübe kazanması adına Berfu Cengiz de yer alacak. Milli takım, Tallinn'deki müsabakalar öncesi 1-4 Şubat tarihlerinde İstanbul'da kampa girecek.
Türkiye'nin arka arkaya 5. kez boy göstereceği Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup'taki diğer 13 ülke ise şöyle:
Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Büyük Britanya, Estonya, Gürcistan, Hırvatistan, İsrail, Letonya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Sırbistan.
Kura çekiminin daha sonra gerçekleştirileceği organizasyonda, iki takım 2. dünya grubu play-off'larına yükselecek, iki takım ise bir alt kümeye gerileyecek.
- Davis Cup kadrosu
Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup serüvenini 2015'ten bu yana sürdüren Türkiye, 2017'deki ilk sınavını 3-5 Şubat tarihlerinde Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanında verecek.
Lefkoşa'daki Ulusal Tenis Merkezi'nin sert zeminli kortlarında gerçekleşecek mücadelelerde ay-yıldızlı formayı giyecek oyuncular ise kaptan Haluk Akkoyun tarafından duyuruldu.
Buna göre Kıbrıs Rum Kesimi karşısındaki Davis Cup 1. tur eşleşmesinde Türkiye'yi Marsel İlhan, Cem İlkel, Anıl Yüksel ve Altuğ Çelikbilek temsil edecek.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:02
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 32
Yorum
Ali bugün ayrılmadıktan sonra sezon sonu gitmesinin ne anlamı var şampiyonlugu istemedikleri belli oldu şampiyon ya beşiktas ya basakşehirdir yazık amatörlerle lige devam ediyorlar
- Öztürk: Eto’o’yu satmıyoruz
Toplam 7
Yorum
constantineBjk bizim başkanın şunu anlaması gerek,bu ülkede iyi niyeti öperler,ne işiniz var antalyada ki açılışta,tamam siz herzaman ki gibi adamlığınızı gösterdiniz,Süleyman abiden biz böle gördük,eto yuda neden satmadıklarını cümle alem biliyo
- ''Mitrovic’ten umutluyuz''
Toplam 2
Yorum
SİNAN Şenol benim istediklerim değil der Biliç tavsiye etmiş tl ile döviz satın alıp Milli sefere katkı sağlanmış bu paralara umut var diyorlar
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