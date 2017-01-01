 ''Şampiyonluklar kazanmak istiyorum'' – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    ''Şampiyonluklar kazanmak istiyorum''

    ''Şampiyonluklar kazanmak istiyorum''
    tenise 3 yıl daha devam edecek. Sakatlığı sonrası yarın Avustralya'daki Hopman Kupası ile kortlara dönecek olan İsviçreli, "Yeni şampiyonluklar kazanmak istiyorum" dedi.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:14
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