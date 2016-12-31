Elizabeth Murray ve Farah'ı 'Sir' ilan etti

Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray ile atlet Muhammed Farah, şövalye unvanıyla onurlandırıldı.

İngiltere'de yeni yılda şövalye unvanı alan sporcular arasında, kariyerinin en iyi sezonunu geçiren tenisçi Murray ile olimpiyat şampiyonu maratoncu Farah da yer aldı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından "Sir" unvanıyla onurlandırılan Murray, bu sezon 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanırken, grand slam tenis turnuvası Wimbledon'dan da zaferle ayrıldı.

Tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic'i geçerek dünya sıralamasında zirveye yükselen 29 yaşındaki Murray, yaşayanlar arasında şövalye unvanını kazanan en genç kişi olarak adını Büyük Britanya tarihine yazdırdı.

Somali asıllı 33 yaşındaki Muhammed Farah da Londra 2012'nin ardından Rio 2016'da da 5 bin ve 10 bin metrede podyumun zirvesine çıkma başarısını gösterdi.

Binicilikte engel atlama branşında yarışan paralimpik sporcu Lee Pearson şövalye, emekliye ayrılan Britanyalı atlet Jessica Ennis-Hill ile kürekçi Katherine Grainger ise "Dame" unvanıyla onurlandırılan diğer sporcular oldu.