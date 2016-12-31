Abu Dabi'de şampiyon Nadal
Abu Dabi'de düzenlenen 2016'nın son tenis turnuvası Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'nın finalinde Belçikalı Goffin'i 2-0 yenen Nadal, kupaya uzandı.
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 2016 yılının son tenis turnuvası Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'ndan zaferle ayrıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen şampiyonanın finalinde İspanyol Rafael Nadal ile Belçikalı David Goffin karşılaştı.
Mücadelenin setlerini 6-4 ve 7-6 alan Nadal, 2016 yılının son tenis turnuvasının şampiyonu oldu.
Bu zaferle İspanyol tenisçi, kariyerinde 4'üncü kez Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'nda kupa sevinci yaşadı.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:01
- Vargas geliyor
Toplam 34
Yorum
Ejderha Çok Güzel Olur
- Gümüşhane ile hayati maç
Toplam 1
Yorum
Y.A Bu takım m.ö ki futbolu oynuyor, takım olamamış, rakibini rahat geçen bir Mehmet Ekici ve birde Yusuf Erdoğan var, fakat rakibi geçmek enerji demek işte tam orada pas alacak adam lazım lakin yok, kendin gitmek zorunda kalıyorsun, nereye kadar, topu kaptırana kadar, sonra Ekici gitmek istiyor, O gitsin Yusuf da gider , bizde 3.ligde Trabzonspor izleriz , bu teknik heyetle..Dünya devlerinin gelmeye korktuğu Trabzon, 3.lig takımlarına averaj takımı oldu..Zorla güzellik olmaz uşaklar bu teknik heyet bu takıma uymuyor..kendileriyle bir problemim yok yanlış anlaşılmasın. .Lakin olmuyor..olmuyor. .
- Aslan dibe demir attı
Toplam 5
Yorum
onlyfbc satan uzun vadede kaybeder
Abu Dabi'de şampiyon Nadal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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