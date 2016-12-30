 Serena Williams nişanlandı – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    Serena Williams nişanlandı

    Serena Williams nişanlandı

    Dünyanın en ünlü tenisçilerinden ABD'li Serena Williams, nişanlandığını açıkladı.

    Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde düzenlenecek WTA ASB Classic tenis turnuvası öncesinde basına açıklamalarda bulunan Serena Williams (35), sosyal haber sitesi Reddit'in kurucularından 33 yaşındaki Alexis Ohanian ile nişanlandığını duyurdu.

    Williams, nişanlanma teklifinin, tanıştıkları İtalya'nın Roma kentinde yapıldığını da belirtti.

    Reddit sayfasında nişanlanması üzerine şiir yazan Williams ise son dizelerde, "Diz çöktü, dört kelime söyledi, ve ben de evet dedim" ifadelerini kullandı.

    Dünya tek kadınlar sıralamasında ikinci sırada yer alan ABD'li tenisçi Williams, kariyeri boyunca teklerde 22 grand slam turnuvası kazanırken, çift kadınlarda 3, tek kadınlarda ise 1 olimpiyat şampiyonluğu elde etmişti.

    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:23
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