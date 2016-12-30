Serena Williams nişanlandı
Dünyanın en ünlü tenisçilerinden ABD'li Serena Williams, nişanlandığını açıkladı.
Williams, nişanlanma teklifinin, tanıştıkları İtalya'nın Roma kentinde yapıldığını da belirtti.
Reddit sayfasında nişanlanması üzerine şiir yazan Williams ise son dizelerde, "Diz çöktü, dört kelime söyledi, ve ben de evet dedim" ifadelerini kullandı.
Dünya tek kadınlar sıralamasında ikinci sırada yer alan ABD'li tenisçi Williams, kariyeri boyunca teklerde 22 grand slam turnuvası kazanırken, çift kadınlarda 3, tek kadınlarda ise 1 olimpiyat şampiyonluğu elde etmişti.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:23
- Fırtına durdu!
Toplam 12
Yorum
ged 61 sezon başından beri çok esti önüne geleni gideni yıktı geçti ya ondandır...
- Fenerbahçe, Galatasaray’ı ağırlıyor
Toplam 3
Yorum
geronimo ne gördün de neden maça çıkılmazmış ki hazmedemiyorsunuz artık yenilgiyi kaçmaya çaılışın bakalım
- F.Bahçe yakaladı ama geçemedi!
Toplam 6
Yorum
geronimo bu kadro ile çok tutarsız maçlar oynuyoruz obradoviç diyoruz ama ts ye gaziantep basket e vs 10-15 sayılar geriye düşüp oralardan galibiyet alıyoruz obradoviç biraz dikkat nedir bu istikrarsızlık 3 yıllık sözleşme yaramadı herhalde
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