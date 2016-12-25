 Şampiyon Jorovic – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Şampiyon Jorovic

    Şampiyon Jorovic
    TEB Ankara Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası tekler finalinde son şampiyon , V. Diatchenko'yu 2-0 yenerek unvanını korudu. Jorovic, rakibini 6-4 ve 7-5'lik setlerle yendi. Turnuvanın toplam ödülü 50 bin dolardı.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:15
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