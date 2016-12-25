Şampiyon Jorovic
TEB Ankara Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası tekler finalinde son şampiyon Ivana Jorovic, V. Diatchenko'yu 2-0 yenerek unvanını korudu. Jorovic, rakibini 6-4 ve 7-5'lik setlerle yendi. Turnuvanın toplam ödülü 50 bin dolardı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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