TEB Ankara Cup'ı Jorovic kazandı
Finalde Rus rakibi Vitalia Diatchenko’yu mağlup eden Sırp Ivana Jorovic, TEB Ankara Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Dolu tribünler önünde oynanan mücadeleyi 6-4, 7-5'lik setlerle kazanan Jorovic, TEB Ankara Cup'ta 2015'ten sonra 2016'da da zirveye çıktı.
Kariyerinin 10. ITF tekler şampiyonluğunu elde eden Jorovic ve finalist Diatchenko'ya ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile Ankara Tenis Kulübü Başkanı Ergin Fikirmen verdi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:43
- Dünya hayran kaldı
Toplam 7
Yorum
TAYFUN TÜRK Birader Avrupa dâ. Kupası olmayanlar var dediklerini kıskanırlar sonra :-))
- Başakşehir Adana'ya takıldı
Toplam 2
Yorum
haldun çok ayıp ettiler. ben safkan beşiktaşlıyım ama adamların gollünü ofsayt diye gözlerinin içine baka baka yediler. 2 puanları gitti. yazık!!!!
- ''Hedef niye hep benim?''
Toplam 23
Yorum
alperen yırtınmana gerek yok volkan çalımı az at birde son vuruşa çalış ayrıca vurulacak zaman pas pas atatacak zaman şur atma tamammı volkan bizlere saç baş yoldurma
TEB Ankara Cup'ı Jorovic kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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