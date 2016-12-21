 Şampiyonu bıçakladılar! – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Şampiyonu bıçakladılar!

    Şampiyonu bıçakladılar!
    İki kez Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kazanan Çek sporcu , evinde bıçaklı saldırıya uğradı. 26 yaşındaki tenisçinin evine hırsız girdiği ve soyguncu ile karşılaşan sporcunun sol elinden yaralandığı bildirildi. Hemen hastaneye kaldırılan Çek tenisçinin hayati tehlikesi yok. Kvitova, önümüzdeki ay Avustralya'da düzenlenecek Hopman Cup'tan da çekildi.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:50
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