Şampiyon tenisçiye bıçaklı saldırı
İki kez Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kazanan Çek sporcu Petra Kvitova, evinde bıçaklı saldırıya uğradı.
2011 ve 2014 yıllarında Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kazanan Kvitova'nın, önümüzdeki ay Avustralya'da düzenlenecek Hopman Cup'tan çekildiği açıklandı.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 15:29
- 1860 Münih’ten Pereira kıyağı
Toplam 7
Yorum
ERKAN GÖRÜŞÜRÜZ
- Kızdıran değişiklikler
Toplam 2
Yorum
batu kriz geçiriyorum bu adamı izlerken . sabri bir kere ileri cıkmadı değiştirip linnesi almadı gitti yasini çıkardı . gol lazım selçuk sahada yürüyor savunması 0 ileri 1 topu yok sürekli pas hatası çıkarıp josueyi almıyor . dk 90 tek gol atacak adam sneijder cıkarıp chedjouyu alıyor . kriz geçirdim osmanlı maçı
- İlk imza Sidiki Maiga’ya
Toplam 13
Yorum
batu hiç duymadım fakat bu tarz transferler istiyorum . genç ve potansiyelli . birde vefalı çıkarlarsa kariyerin sonuna kadar kulüpte kalabilirler .
Şampiyon tenisçiye bıçaklı saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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