 Şampiyon tenisçiye bıçaklı saldırı – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Şampiyon tenisçiye bıçaklı saldırı

    Şampiyon tenisçiye bıçaklı saldırı

    İki kez Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kazanan Çek sporcu Petra Kvitova, evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

    Ünlü tenisçinin basın sözcüsü Karel Tejkal'in yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki tenisçinin Prostejov kentindeki evine hırsız girdiği ve soyguncu ile karşılaşan sporcunun sol elinden yaralandığı bildirildi. Hemen hastaneye kaldırılan Çek tenisçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

    2011 ve 2014 yıllarında Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kazanan Kvitova'nın, önümüzdeki ay Avustralya'da düzenlenecek Hopman Cup'tan çekildiği açıklandı.

    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:29
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