Medeniyet Okulları şampiyonluğu bırakmadı

Masa tenisinde kupalara ambargo koyan Özel Medeniyet Okulları, İstanbul Yıldız Erkekler final maçında Şişli Terakki Ortaokulu'nu 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyon oldu.

Elemelerde 5'te 5 yaparak İstanbul İl Şampiyonası'na katılan Özel Medeniyet Okulları Masa Tenisi Takımı, sırasıyla çeyrek finalde Mehmet Akif Ortaokulu'nu 3-0, yarı finalde ise Özel Koç Okulları'nı 3-1'le geçerek adını finalde yazdırdı.



İstanbul İl Birinciliği finalinde Özel Şişli Terakki Ortaokulu'yla karşılaşan Medeniyet Okulları, rakibine set vermedi ve 3-0 biten karşılaşma sonucu mutlu sona ulaşan taraf oldu.



Tarık Saim Özbek, Arif Emre Akkurt , Miraç Batuhan Koç ve Ömer Faruk Göksu'dan oluşan kadrosuyla ipi göğüsleyen yıldız erkekler masa tenisi takımı bu zaferle Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.