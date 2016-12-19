 Medeniyet Okulları şampiyonluğu bırakmadı – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    şampiyonluğu bırakmadı

    Medeniyet Okulları şampiyonluğu bırakmadı

    Masa tenisinde kupalara ambargo koyan Özel , İstanbul Yıldız Erkekler final maçında Şişli Terakki Ortaokulu'nu 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyon oldu.

    Elemelerde 5'te 5 yaparak İstanbul İl Şampiyonası'na katılan Özel Medeniyet Okulları Masa Tenisi Takımı, sırasıyla çeyrek finalde Mehmet Akif Ortaokulu'nu 3-0, yarı finalde ise Özel Koç Okulları'nı 3-1'le geçerek adını finalde yazdırdı.

    İstanbul İl Birinciliği finalinde Özel Şişli Terakki Ortaokulu'yla karşılaşan Medeniyet Okulları, rakibine set vermedi ve 3-0 biten karşılaşma sonucu mutlu sona ulaşan taraf oldu.

    Tarık Saim Özbek, Arif Emre Akkurt , Miraç Batuhan Koç ve Ömer Faruk Göksu'dan oluşan kadrosuyla ipi göğüsleyen yıldız erkekler masa tenisi takımı bu zaferle Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:55
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