Medeniyet Okulları şampiyonluğu bırakmadı
Masa tenisinde kupalara ambargo koyan Özel Medeniyet Okulları, İstanbul Yıldız Erkekler final maçında Şişli Terakki Ortaokulu'nu 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyon oldu.
İstanbul İl Birinciliği finalinde Özel Şişli Terakki Ortaokulu'yla karşılaşan Medeniyet Okulları, rakibine set vermedi ve 3-0 biten karşılaşma sonucu mutlu sona ulaşan taraf oldu.
Tarık Saim Özbek, Arif Emre Akkurt , Miraç Batuhan Koç ve Ömer Faruk Göksu'dan oluşan kadrosuyla ipi göğüsleyen yıldız erkekler masa tenisi takımı bu zaferle Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:55
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
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Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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