Çağla, ana tabloda mücadele edecek

Türkiye Tenis Federasyonu internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2016 sezonundaki dört grand slam turnuvasının üçünde ana tablo mücadelesi veren Çağla Büyükakçay, 2017 sezonunun ilk büyük organizasyonu Avustralya Açık'ta da ana tabloda raket sallayacak.

Ana tablo heyecanının 16-29 Ocak tarihleri arasında yaşanacağı turnuvanın katılımcı listesinde aralarında dünya 77 numarası Çağla Büyükakçay da olmak üzere toplam 108 sporcu bulunuyor.

Avustralya'nın Melbourne kentinde gerçekleşecek organizasyonda bir ilki yaşayacak milli tenisçi, burada geçmişte altı kez boy göstermiş, en iyi derecelerini 2013 ve 2015'te elemelerin final turuna kadar ilerleyerek elde etmişti.

Çağla Büyükakçay, yeni sezondaki ilk mücadelesini gelecek hafta Dubai'de yapacak.