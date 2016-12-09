 Çağla, ana tabloda mücadele edecek – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Çağla, ana tabloda mücadele edecek

    Çağla, ana tabloda mücadele edecek

    Milli tenisçi , sezonun ilk grand slam turnuvası 'ın ana tablosunda mücadele edecek.

    internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2016 sezonundaki dört grand slam turnuvasının üçünde ana tablo mücadelesi veren , 2017 sezonunun ilk büyük organizasyonu 'ta da ana tabloda raket sallayacak.

    Ana tablo heyecanının 16-29 Ocak tarihleri arasında yaşanacağı turnuvanın katılımcı listesinde aralarında dünya 77 numarası Çağla Büyükakçay da olmak üzere toplam 108 sporcu bulunuyor.

    Avustralya'nın Melbourne kentinde gerçekleşecek organizasyonda bir ilki yaşayacak milli tenisçi, burada geçmişte altı kez boy göstermiş, en iyi derecelerini 2013 ve 2015'te elemelerin final turuna kadar ilerleyerek elde etmişti.

    Çağla Büyükakçay, yeni sezondaki ilk mücadelesini gelecek hafta Dubai'de yapacak.

    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:41
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