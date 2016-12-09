Çağla, ana tabloda mücadele edecek
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ana tablosunda mücadele edecek.
Türkiye Tenis Federasyonu internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2016 sezonundaki dört grand slam turnuvasının üçünde ana tablo mücadelesi veren Çağla Büyükakçay, 2017 sezonunun ilk büyük organizasyonu Avustralya Açık'ta da ana tabloda raket sallayacak.
Ana tablo heyecanının 16-29 Ocak tarihleri arasında yaşanacağı turnuvanın katılımcı listesinde aralarında dünya 77 numarası Çağla Büyükakçay da olmak üzere toplam 108 sporcu bulunuyor.
Avustralya'nın Melbourne kentinde gerçekleşecek organizasyonda bir ilki yaşayacak milli tenisçi, burada geçmişte altı kez boy göstermiş, en iyi derecelerini 2013 ve 2015'te elemelerin final turuna kadar ilerleyerek elde etmişti.
Çağla Büyükakçay, yeni sezondaki ilk mücadelesini gelecek hafta Dubai'de yapacak.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:41
- Beşiktaş’ı kayıran namerttir
Toplam 8
Yorum
sz s.ovalı,müthiş yorum.,.
- Türkleri de kebabı da severim
Toplam 27
Yorum
KARTAL benim anlamadığım şeylerden biriside yıllardır türk fuboluna kıyım yapılıyor hele hiç unutamadığım fener bodox maçında bahtiyar ortasahada kaleciyle karşı karşıya kalmıştı adam arkadan fomasını çekip yırttı hakem foul bile vermedi bu spor bakanları neredeler ne yapıyorlar niye bununla mücadele etmiyorlar.....
- Trabzonspor - Adanaspor | Canlı Anlatım
Toplam 1
Yorum
Ali tetik Mehmet ekici sevdiğim Bir futbolcusun senin şu ana kadar 10 gol 10 asitleri takımı sırtlaman lazimdi biraz daha çalış sayın ekici sen on numarasin
Çağla, ana tabloda mücadele edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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