Serena Williams'tan büyük tepki:
Teniste kadınlar dünya sıralamasının 2 numarası Serena Williams'tan kadın-erkek eşitsizliğine tepki: "LeBron James'in 'dünyanın en iyi erkek sporcuları' arasında olduğunu söylüyorlar mı? Ya da Tiger Woods ve Roger Federer'in? Söylemiyorlar çünkü kadın değiller"
İngiliz magazin dergisi Porter'ın "2016'nın Muhteşem Kadınları" sayısı için "Mükemmelliyet için çabalayan tüm inanılmaz kadınlara" başlıklı mektup yazan Williams, kadınların önüne çıkan engelleri aşma ve hayal kurma konusunda cesaretli olmaları gerektiğini belirtti.
Dünyanın en iyi sporcularından bahsedilirken "erkek" vurgusu yapılmadığına işaret eden Williams, "Büyürken bir hayalim vardı. Eminim sizin de vardı. Herhangi bir çocuğunki gibi değildi hayalim. Dünyanın en iyi tenisçisi olmaktı. En iyi 'kadın tenisçi' değil." ifadelerini kullandı.
Kadınların başarı yolunda önlerine çıkan birçok engeli yıkmak zorunda olduğunu vurgulayan ünlü tenisçi, "Bu engellerden birisi, sanki bir kusurmuş gibi sıklıkla erkek olmadığımızın hatırlatılması. İnsanlar beni 'dünyanın en iyi kadın sporcuları' arasında gösteriyor. Peki LeBron James'in 'dünyanın en iyi erkek sporcuları' arasında olduğunu söylüyorlar mı? Ya da Tiger Woods ve Roger Federer'in? Söylemiyorlar çünkü kadın değiller. Buna asla izin vermemeliyiz. Her zaman başarılarımızla değerlendirilmeliyiz, cinsiyetimizle değil." yorumunda bulundu.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:33
- Sinan da kazan kaldırdı
Toplam 19
Yorum
gssssssssss sinanin semihin hamitin oldugu takim ilk 5 e giremez bu sene
- Chedjou’dan Elazığ'a hediye
Toplam 9
Yorum
gssssss bu semih her golde yururken gozume takilio ligdede kupadada inanmayan gecmis maclara bi baksin
- Umutlarını söndürün
Toplam 27
Yorum
Gerçeği Rüyası değil gerçeğiyiz zaten.
Serena Williams'tan büyük tepki: haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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