Zafer And Murray'nin
Londra The O2 Arena’da düzenlenen dünyanın en büyük kapalı tenis turnuvası olan Barclays ATP World Tour Finali’nde Andy Murray; son dört yılın şampiyonu Novak Djokovic’i 2-0 yenerek turnuvada ilk kez şampiyon oldu.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:28
- Sorun Eren’de değil
Toplam 10
Yorum
fanatik bazi yorumcular turk antrenor uzerinde israr ediyor fakat zaten bu turk antrenorlerin yuzuden turk futbolu ilerlemiyor hep senelerdir fathi terim,ersun yanal , aykut kocaman ,yilmaz vural, riza calimbay, adamlar bir takimdan kovuluyorlar baska takima geciyorlar ancak turk futbolu ve oyuncusu hic gelismiyor turk antrenoru o kadar basarili ise neden chealse,barcelona , real madrid , juventus te turk antrenoru yok o zaman ?
- Advocaat bile dayanamadı
Toplam 13
Yorum
Tiryaki Arkadaslar ismini telaffuz etmek istemiyorum,bu kale arkasi topcu icin yorum yapmaya bile degmez.,
- Adaylar beklemede!
Toplam 13
Yorum
SEZGİN ENGİN Terim kesinlikle gelmemeli.Çok paracı.Alman disiplinli bir teknik direktör şart.Terim gelirse çok para alır ve harcatır.
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