 Zafer And Murray'nin – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Zafer And Murray'nin

    Zafer And Murray'nin

    Londra The O2 Arena’da düzenlenen dünyanın en büyük kapalı tenis turnuvası olan Barclays ATP World Tour Finali’nde Andy Murray; son dört yılın şampiyonu Novak Djokovic’i 2-0 yenerek turnuvada ilk kez şampiyon oldu.

    Garanti Koza'nın gold sponsoru olduğu Barclays ATP World Tour Finali'nde dünya 1 ve 2 numaralarını karşı karşıya getiren final maçının galibi Andy Murray oldu. Britanyalı tenisçi, rakibi Novak Djokovic'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek kariyerinde ilk kez bu turnuvada şampiyonluğa ulaştı.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 14:28
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