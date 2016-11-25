Zafer And Murray'nin

Londra The O2 Arena’da düzenlenen dünyanın en büyük kapalı tenis turnuvası olan Barclays ATP World Tour Finali’nde Andy Murray; son dört yılın şampiyonu Novak Djokovic’i 2-0 yenerek turnuvada ilk kez şampiyon oldu.

Garanti Koza'nın gold sponsoru olduğu Barclays ATP World Tour Finali'nde dünya 1 ve 2 numaralarını karşı karşıya getiren final maçının galibi Andy Murray oldu. Britanyalı tenisçi, rakibi Novak Djokovic'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek kariyerinde ilk kez bu turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

