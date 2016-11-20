İpek Soylu yarı finalde elendi
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Taipei Challenger Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi İpek Soylu ile Büyük Britanyalı partneri Naomi Broady, Rus Natela Dzalamidze-Veronika Kudermetova çiftine 2-0 yenilerek yarı finalde elendi.
Dzalamidze-Kudermetova çifti, 54 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak İpek ile takım arkadaşını turnuvanın dışına itti.
İpek, Taipei Challenger'a teklerde ise 2. turda veda etmişti.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 13:19
- ‘İyi ki siz vardınız Cumhurbaşkanım’
Toplam 8
Yorum
BUYÜK BAŞKANLAR CUMHUR BAŞKANI VE FENERBAHÇE BAŞKANI bu ülkede olan vatan hainlerine karşı dik duran İKİLİ helâl olsun size başımızdan eksik etmesin ALAHIM
- Futbol bayramı
Toplam 25
Yorum
Sneijder_W Febe Anadolu takımı gibi defans yapıp kontra dan gol arayacak. Göreceksiniz. Ve hakem Galatasaray'ı katledecek. Ama buna rağmen Dünya alem Türkiye'nin en büyük takımı neden Galatasaray neden müzesi dolu olan takım Galatasaray bu maçı izleyince anlayacak.
- Lens'ten umutlandıran paylaşım
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Bruma'nın 3'te biri değil.
İpek Soylu yarı finalde elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.