 İpek Soylu yarı finalde elendi – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    İpek Soylu yarı finalde elendi

    İpek Soylu yarı finalde elendi

    Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Taipei Challenger Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi İpek Soylu ile Büyük Britanyalı partneri Naomi Broady, Rus Natela Dzalamidze-Veronika Kudermetova çiftine 2-0 yenilerek yarı finalde elendi.

    Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen sert kort turnuvasının çiftler yarı finalinde, 3 numaralı seribaşı İpek Soylu ile Naomi Broady, Rus ikili Natela Dzalamidze ile Veronika Kudermetova'nın karşısına çıktı.

    Dzalamidze-Kudermetova çifti, 54 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak İpek ile takım arkadaşını turnuvanın dışına itti.

    İpek, Taipei Challenger'a teklerde ise 2. turda veda etmişti.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 13:19
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