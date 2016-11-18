İpek Soylu, çiftlerde yarı finalde

Tayvan'da düzenlenen Taipei Challenger'da milli tenisçi İpek Soylu , partneri Naomi Broady ile yarı finale çıktı.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından başkent Taipei'de organize edilen toplam 115 bin dolar ödüllü turnuvanın çeyrek finalinde Tayvanlı Chin-Wei Chan ve Japon Riko Sawayanagi ile karşılaşan İpek Soylu-Naomi Broady çifti, 55 dakika süren müsabakadan 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip gelerek adlarını yarı finale yazdırdı.

Türk tenisçi ile Büyük Britanyalı partneri Broady, yarın Rus Natela Dzalamidze ve Veronika Kudermetova ikilisiyle finale çıkmak için mücadele edecek.