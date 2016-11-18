 İpek Soylu, çiftlerde yarı finalde – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    , çiftlerde yarı finalde

    İpek Soylu, çiftlerde yarı finalde

    Milli tenisçi, Taipei Challenger'da Büyük Britanyalı partneri Broady ile yarı finale yükseldi

    Tayvan'da düzenlenen Taipei Challenger'da milli tenisçi , partneri Naomi Broady ile yarı finale çıktı.

    Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından başkent Taipei'de organize edilen toplam 115 bin dolar ödüllü turnuvanın çeyrek finalinde Tayvanlı Chin-Wei Chan ve Japon Riko Sawayanagi ile karşılaşan İpek Soylu-Naomi Broady çifti, 55 dakika süren müsabakadan 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip gelerek adlarını yarı finale yazdırdı.

    Türk tenisçi ile Büyük Britanyalı partneri Broady, yarın Rus Natela Dzalamidze ve Veronika Kudermetova ikilisiyle finale çıkmak için mücadele edecek.

    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:14
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