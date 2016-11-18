İpek Soylu, çiftlerde yarı finalde
Milli tenisçi, Taipei Challenger'da Büyük Britanyalı partneri Broady ile yarı finale yükseldi
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından başkent Taipei'de organize edilen toplam 115 bin dolar ödüllü turnuvanın çeyrek finalinde Tayvanlı Chin-Wei Chan ve Japon Riko Sawayanagi ile karşılaşan İpek Soylu-Naomi Broady çifti, 55 dakika süren müsabakadan 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip gelerek adlarını yarı finale yazdırdı.
Türk tenisçi ile Büyük Britanyalı partneri Broady, yarın Rus Natela Dzalamidze ve Veronika Kudermetova ikilisiyle finale çıkmak için mücadele edecek.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:14
- Muslera müjdesi
Toplam 1
Yorum
CEM ÇOK SEVİNDİM . GÜZEL HABER
- İşte verdiği cevap
Toplam 1
Yorum
AhmetGS abi doğru yanlış bilinmez ama çok profesyonelce konuşmuş
- Benfica biletleri kapış kapış
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok ama çok kritik maç.Yenersek büyük ihtimal guptan çıkıyoruz.Yenemezsek iş son maça kalıyor.İşimizi şansa bırakmamak için kazanmak zorundayız.
İpek Soylu, çiftlerde yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.