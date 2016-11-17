İpek Soylu teklerde elendi
Milli tenisçi, Taipei Challenger'da Taylandlı rakibi Kumkhum'a 2-0 mağlup oldu. Organizasyona teklerde veda eden Soylu, çiftler kategorisinde ise Büyük Britanyalı partneri Broady ile çeyrek finalde mücadele edecek.
Taipei Challenger'da mücadele eden İpek Soylu, teklerde Taylandlı rakibi Luksika Kumkhum'a 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen toplam 115 bin dolar ödüllü turnuvanın ikinci turunda dünya 158 numarası İpek Soylu ile sıralamada 147. basamakta yer alan Luksika Kumkhum karşı karşıya geldi.
Türk tenisçi, 1 saat 17 dakika süren karşılaşmada rakibine 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak teklerde elendi.
Organizasyonda yoluna çiftlerde devam eden 20 yaşındaki milli tenisçi, Büyük Britanyalı partneri Naomi Broady ile çeyrek finalde mücadele edecek.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:49
- ‘Nuri, Türkiye’de forma giymemeli'
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gelsin selçuğun yerine gelmeli süper olur
- "Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenecek"
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PerdeArkası Galatasaray bir gün Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenebilir. Fakat o maç bu maç olmayacak!
- O iş bende
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BJK1903 Adamsın Adam..Galatasarayda Bi Tek Seni Seviyorum Muslera.
İpek Soylu teklerde elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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