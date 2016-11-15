Murray evinde rahat kazandı

Fransa'nın başkenti Paris'te katıldığı turnuvada geçen hafta şampiyon olan ve Sırp tenisçi Novak Djokovic'in çeyrek finalde elenmesiyle kariyerinde ilk kez dünya klasmanında 1 numaraya yerleşen 29 yaşındaki Murray, ülkesinin ev sahipliği yaptığı finallerdeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

John McEnroe Grubu'nda akşam seansında 28 yaşındaki 7 numaralı seribaşı Marin Cilic ile karşılaşan Murray, ikinci ve dördüncü oyunlarında servis kırdığı 46 dakika süren ilk seti 6-3 hanesine yazdırdı. İkinci sette de üstün oyunu sürdüren ve rakibinin beş ile yedinci oyunlarda servisini kırmayı başaran Büyük Britanyalı tenisçi, seti 6-2, mücadeleyi de 2-0 kazandı.

Murray, 90 dakika süren karşılaşmada 2 "ace", 11 "winner", 4 çift ve 19 basit hatayla oynarken, Hırvat tenisçi ise 4 "ace", 11 "winner", 1 çift ve 30 basit hatayla maçı tamamladı. İlk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 75'lik başarıyla mücadele eden ev sahibi raket, O2 Arena'da 17 bin kişinin tribünden takip ettiği maçta, üst üste 20. galibiyetini aldı.

Turnuvada bugün öğle seansında Fransız Gael Monfils ile Avusturyalı Dominic Thiem, akşam seansında ise Sırp Novak Djokovic ile Kanadalı Milos Raonic karşı karşıya gelecek.