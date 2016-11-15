Murray evinde rahat kazandı
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ATP Dünya Turu Finalleri'nin ikinci gününde korta çıkan Büyük Britanyalı Andy Murray, Hırvat tenisçi Marin Cilic'i 2-0 yendi.
John McEnroe Grubu'nda akşam seansında 28 yaşındaki 7 numaralı seribaşı Marin Cilic ile karşılaşan Murray, ikinci ve dördüncü oyunlarında servis kırdığı 46 dakika süren ilk seti 6-3 hanesine yazdırdı. İkinci sette de üstün oyunu sürdüren ve rakibinin beş ile yedinci oyunlarda servisini kırmayı başaran Büyük Britanyalı tenisçi, seti 6-2, mücadeleyi de 2-0 kazandı.
Murray, 90 dakika süren karşılaşmada 2 "ace", 11 "winner", 4 çift ve 19 basit hatayla oynarken, Hırvat tenisçi ise 4 "ace", 11 "winner", 1 çift ve 30 basit hatayla maçı tamamladı. İlk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 75'lik başarıyla mücadele eden ev sahibi raket, O2 Arena'da 17 bin kişinin tribünden takip ettiği maçta, üst üste 20. galibiyetini aldı.
Turnuvada bugün öğle seansında Fransız Gael Monfils ile Avusturyalı Dominic Thiem, akşam seansında ise Sırp Novak Djokovic ile Kanadalı Milos Raonic karşı karşıya gelecek.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 10:05
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Toplam 5
Yorum
Özgür İnanmıyorum futbolumuz sönuk zevksiz heyecansız kenardan da oynu okuyan yok nasıl kazanacaz
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Toplam 5
Yorum
CELAL SU 2 YILDIZLI AVRUPA KUPASIZ BIR AVUC SEYIRCILI TAKIM TARAFTARI NE YUZLE KONUSUYOR HIC MI DEDE BABANIZ OGRETMEDI BUYUKLERINZE SAYGILI OLUN DIYE
- 17 maç sonra ilk
Toplam 2
Yorum
007 derbi mi derbi fln yok ortada favori var birde yenilecek takım var ordan gs en fazla beraberlik alır ona sevinir!!!ama Fenerbahçe alacak...
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